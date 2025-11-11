https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rus-uzman-belozerov-ukrayna-mig-31i-kacirma-girisiminde-disaridan-destek-aldi-1100899030.html

Rus uzman Belozerov: Ukrayna, MiG-31'i kaçırma girişiminde dışarıdan destek aldı

Ukrayna'nın Kinjal hipersonik füzeleri yüklü Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırmaya tek başına girişmiş olamayacağını belirten Belozerov, İngilizlerin yanı sıra... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Vasiliy Belozerov, Ukrayna'nın Kinjal hipersonik füzeleri yüklü bir Rus MiG-31 savaş uçağını kendi başına kaçırabilecek kapasitede olmadığına dikkat çekerek yabancı müttefiklerinin desteğini işaret etti.Sputnik'e demeç veren Belozerov, İngiliz ve Ukraynalı istihbarat teşkilatlarının, Kinjal hipersonik füzeleri yüklü bir Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişimini değerlendirdi.Rus siyaset bilimci, "Ukrayna istihbaratı kendi kendine yeten bir kurum değil. Yukarıdan gelen siyasi direktifler doğrultusunda faaliyet yürütüyor. Dahası, Rusya ile çatışma bağlamında Ukrayna sınırlarının ötesinden gelen emirlere göre hareket ediyor. Ukrayna, Rusya'ya karşı sabotaj ve terör savaşı yürütüyor" dedi.İngilizlerin geleneksel olarak, özel askeri harekattan da önce, 1990'lardan beri, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinin faaliyetlerinin organizasyonunda yer aldığını belirten Belozerov, "Mevcut durumda, Ukraynalıların bu tür eylemleri bağımsız olarak planlayamayacağına, organize edemeyeceğine veya gerçekleştiremeyeceğine eminim. Çünkü burada hem teknik bileşenden hem de organizasyondan, her türlü eylemin metodolojisinden bahsediyoruz. Ajanlarla çalışmaktan, topraklarımızda da olmak üzere, Vladivostok'a kadar sabotaj ve bombalama eylemleri gerçekleştiren paralı askerleri arkadan bıçaklamaya kadar her türlü eylemin metodolojisinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.'Starlink uydusundan da bahsedebiliriz'MiG-31'i kaçırma girişiminde sadece İngilizlerin dahli olmadığını düşündüğünü söyleyen Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz ve Ukraynalı istihbarat teşkilatlarının, Kinjal hipersonik füzeleri yüklü bir Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma girişiminde bulunduğunu, operasyonda Bellingcat mensuplarının kullanıldığını açıklamıştı. Rus ordusu, MiG-31'i kaçırma girişimine cevaben Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin (GUR) Ana Elektronik İstihbarat Merkezi’ni ve Starokostiantinov Hava Üssü'nü Kinjal hipersonik füzeleriyle vurmuştu.

