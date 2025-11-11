Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Slovakya Başbakanı Fico: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Kiev'e devri, savaşı iki yıl daha uzatır
Slovakya Başbakanı Fico: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Kiev'e devri, savaşı iki yıl daha uzatır
Slovakya Başbakanı Fico, dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya kredi sağlanmasının, çatışmayı en az iki yıl daha uzatacağını belirtti. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
The European Conservative’in aktardığına göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde dondurulan varlıklarının Kiev rejimine kredi vermek için kullanma planını eleştirerek bu planın doğuracak sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.Fico, “Savaşı bitirmek mi istiyoruz yoksa körüklüyor muyuz? Savaşı sürdürmesi için Ukrayna'ya 140 milyar euro vermeyi planlıyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Savaş en az iki yıl daha devam edecek” ifadesini kullandı.Slovakya lideri, ülkesinin “Ukrayna'nın askeri harcamalarını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı amaçlayan hiçbir yasal veya mali programa katılmayacağını” vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirerek, AB'nin yalnızca özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı tarafından dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına misilleme yapacağı uyarısında bulunmuştu. Lavrov ayrıca Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu fonlara el koyma seçeneğine de sahip olduklarını sözlerine eklemişti.
Slovakya Başbakanı Fico: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Kiev'e devri, savaşı iki yıl daha uzatır

Slovakya Başbakanı Fico, dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya kredi sağlanmasının, çatışmayı en az iki yıl daha uzatacağını belirtti.
The European Conservative’in aktardığına göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde dondurulan varlıklarının Kiev rejimine kredi vermek için kullanma planını eleştirerek bu planın doğuracak sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.
Fico, “Savaşı bitirmek mi istiyoruz yoksa körüklüyor muyuz? Savaşı sürdürmesi için Ukrayna'ya 140 milyar euro vermeyi planlıyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Savaş en az iki yıl daha devam edecek” ifadesini kullandı.
Slovakya lideri, ülkesinin “Ukrayna'nın askeri harcamalarını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı amaçlayan hiçbir yasal veya mali programa katılmayacağını” vurguladı.

AB ülkelerinde, Rusya’nın Donbass ve Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekat bahane gösterilerek 200 milyar euro’yu aşan tutarda Rus varlıkları dondurulmuştu. Bu tutarın 185 milyarlık kısmı Belçika'daki Euroclear şirketinde bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirerek, AB'nin yalnızca özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı tarafından dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına misilleme yapacağı uyarısında bulunmuştu. Lavrov ayrıca Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu fonlara el koyma seçeneğine de sahip olduklarını sözlerine eklemişti.
