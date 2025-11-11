https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/slovakya-basbakani-fico-rusyanin-dondurulmus-varliklarinin-kieve-devri-savasi-iki-yil-daha-uzatir-1100882192.html

Slovakya Başbakanı Fico: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Kiev'e devri, savaşı iki yıl daha uzatır

Slovakya Başbakanı Fico: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Kiev'e devri, savaşı iki yıl daha uzatır

Slovakya Başbakanı Fico, dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya kredi sağlanmasının, çatışmayı en az iki yıl daha uzatacağını belirtti. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

The European Conservative’in aktardığına göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde dondurulan varlıklarının Kiev rejimine kredi vermek için kullanma planını eleştirerek bu planın doğuracak sonuçlarla ilgili uyarıda bulundu.Fico, “Savaşı bitirmek mi istiyoruz yoksa körüklüyor muyuz? Savaşı sürdürmesi için Ukrayna'ya 140 milyar euro vermeyi planlıyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Savaş en az iki yıl daha devam edecek” ifadesini kullandı.Slovakya lideri, ülkesinin “Ukrayna'nın askeri harcamalarını finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı amaçlayan hiçbir yasal veya mali programa katılmayacağını” vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirerek, AB'nin yalnızca özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Batı tarafından dondurulan Rus varlıklarına el konulmasına misilleme yapacağı uyarısında bulunmuştu. Lavrov ayrıca Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu fonlara el koyma seçeneğine de sahip olduklarını sözlerine eklemişti.

