Sağlıkta yeni dönem: Artık herkes hastane açamayacak

hastane
sağlık bakanlığı
lisans
09:35 11.11.2025
Sağlık sektöründe yeni dönem başladı. Sağlık Bakanlığı, özel hastane ve sağlık kuruluşlarının açılışına sınırlama getirdi. Artık her isteyen hastane açamayacak. Lisans sistemi getirildi; bu lisanslar ihale yoluyla verilecek, devredilemeyecek ve mülkiyet hakkı doğurmayacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği” ile Türkiye’de sağlık sektöründe köklü bir değişiklik yürürlüğe girdi.
Buna göre artık hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi gibi özel sağlık kuruluşları açmak isteyen kişi ya da şirketler Sağlık Bakanlığı’ndan lisans almak zorunda olacak.
Yönetmelikte düzenlemenin amacı,
“Sağlık Bakanlığının planlamaları çerçevesinde, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine sağlık alanında belirli bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi veren lisanslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”
şeklinde açıklandı.

Belirli sayıda lisans, devri yasak

Yeni düzenlemeye göre devlet, her yıl sağlık alanında belirli sayıda lisans oluşturacak. Bu lisanslar ihale yoluyla açık artırmaya çıkarılacak, ancak devredilemeyecek.
Yani bir hastane satılsa dahi, lisans başka bir kişi veya kuruma aktarılamayacak.
Yeni bir özel hastane açmak isteyenler, yalnızca Bakanlığın ilan ettiği ihalelere katılarak lisans alabilecek.
Lisanslar özel bir mülkiyet hakkı yaratmayacak ve satılamayacak.

Her yıl lisans planlaması yapılacak

Sağlık Bakanlığı, her yıl yeni bir “sağlık tesis planlama ilanı” yayımlayacak. Bu ilanlarda hangi şehirde, hangi branşta ve kaç adet lisans verileceği belirtilecek. Yönetmelikte ayrıca şu ifadeler yer aldı:
“Lisans verilmesi tek başına özel sağlık kuruluşu açma ve işletme hakkı vermez. Lisans sahibi, lisans alınan alanlarda ilgili mevzuat kapsamında ruhsat veya faaliyet izni almak zorundadır.”
Yani lisans, doğrudan hastane ruhsatı anlamına gelmiyor. Lisans alan kişi, ayrıca faaliyet izni almak zorunda olacak.

Lisans başvurusuna sıkı güvenlik şartı

Yeni sistemle birlikte lisans başvurularına sıkı güvenlik ve etik kriterler de getirildi.
Başvuru sahiplerinin sağlık alanında herhangi bir suç kaydının bulunmaması gerekecek. Yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:
“Yeni sağlık kuruluşu lisans ilanına başvurabilmek için gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiliğinde pay sahibi olanların; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 28’inci maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu görevinden ihraç edilmemiş olması ve ortaklık yapısında bu kişilerin bulunmaması zorunludur.”
Ayrıca iflas etmiş, tasfiye sürecinde, konkordato ilan etmiş veya mahkeme idaresi altındaki şirketler de ihalelere katılamayacak.
