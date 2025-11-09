https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/korlugu-baslamadan-durdurabilecek-yeni-lazer-tedavisi-aciklandi-1100842370.html

Körlüğü başlamadan durdurabilecek yeni lazer tedavisi açıklandı

Dünyada 80 yaş üzeri her 3 kişiden birinin yaşa bağlı görme kaybı yaşadığı, bunun en yaygın nedeninin ise kuru makula dejenerasyonu (AMD) olduğu belirtiliyor. Bu hastalık merkezi görmeyi zayıflatıyor ve yıllar içinde kişilerin karşısındaki nesneleri görmesini zorlaştırıyor. Gözün içini ısıtarak kendini onarmasını sağlıyor Aalto Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yeni yöntemde, göze kontrollü ısı uygulandığı ve bu ısının göz hücrelerinin kendi tamir mekanizmasını tetiklediği açıklandı. Profesör Ari Koskelainen “Gözün savunma sistemleri yaşla birlikte zayıflıyor, bu da hücreleri hasara açık hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Uygulanan ısının çok hassas olması gerektiği, 45°C’nin üstüne çıkmaması gerektiği ve bunun özel bir lazer teknolojisiyle sağlandığı aktarıldı.Hedef gözün temizlik sistemini yeniden çalıştırmak Tedavinin, gözde birikerek sorunlara yol açan hasarlı proteinleri temizleme mekanizmasını tetiklediği söylendi. Bu sürecin, hücrelerin adeta 'çöp toplama ve geri dönüşüm' sistemini yeniden çalıştırdığı ifade edildi.İlk denemeler başarılı Yeni lazer yönteminin şu ana kadar fare ve domuzlar üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar verdiği bildirildi. İnsanlar üzerinde ilk klinik testlerin ise 2026 baharında Finlandiya’da başlayacağı açıklandı. Denemelerin önce güvenliği, ardından da tedavinin ne sıklıkla uygulanması gerektiğini inceleyeceği söylendi.

