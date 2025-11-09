https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/korlugu-baslamadan-durdurabilecek-yeni-lazer-tedavisi-aciklandi-1100842370.html
Körlüğü başlamadan durdurabilecek yeni lazer tedavisi açıklandı
Körlüğü başlamadan durdurabilecek yeni lazer tedavisi açıklandı
Sputnik Türkiye
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir lazer yöntemi, görme kaybına yol açan kuru AMD hastalığını daha başlamadan yavaşlattıklarını ve hatta... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T13:05+0300
2025-11-09T13:05+0300
2025-11-09T13:05+0300
sağlik
göz
lazer
körlük
araştırma
tedavi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094623747_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_4894eb58b11dfcee2cecf0229f62485c.png
Dünyada 80 yaş üzeri her 3 kişiden birinin yaşa bağlı görme kaybı yaşadığı, bunun en yaygın nedeninin ise kuru makula dejenerasyonu (AMD) olduğu belirtiliyor. Bu hastalık merkezi görmeyi zayıflatıyor ve yıllar içinde kişilerin karşısındaki nesneleri görmesini zorlaştırıyor. Gözün içini ısıtarak kendini onarmasını sağlıyor Aalto Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yeni yöntemde, göze kontrollü ısı uygulandığı ve bu ısının göz hücrelerinin kendi tamir mekanizmasını tetiklediği açıklandı. Profesör Ari Koskelainen “Gözün savunma sistemleri yaşla birlikte zayıflıyor, bu da hücreleri hasara açık hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Uygulanan ısının çok hassas olması gerektiği, 45°C’nin üstüne çıkmaması gerektiği ve bunun özel bir lazer teknolojisiyle sağlandığı aktarıldı.Hedef gözün temizlik sistemini yeniden çalıştırmak Tedavinin, gözde birikerek sorunlara yol açan hasarlı proteinleri temizleme mekanizmasını tetiklediği söylendi. Bu sürecin, hücrelerin adeta 'çöp toplama ve geri dönüşüm' sistemini yeniden çalıştırdığı ifade edildi.İlk denemeler başarılı Yeni lazer yönteminin şu ana kadar fare ve domuzlar üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar verdiği bildirildi. İnsanlar üzerinde ilk klinik testlerin ise 2026 baharında Finlandiya’da başlayacağı açıklandı. Denemelerin önce güvenliği, ardından da tedavinin ne sıklıkla uygulanması gerektiğini inceleyeceği söylendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/uzmanlardan-uyari-son-10-yilin-en-agir-grip-sezonu-baslayabilir-1100840527.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/12/1094623747_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_8a7a0390f6e89ad409290827a62dd216.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
göz, lazer, körlük, araştırma, tedavi
göz, lazer, körlük, araştırma, tedavi
Körlüğü başlamadan durdurabilecek yeni lazer tedavisi açıklandı
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir lazer yöntemi, görme kaybına yol açan kuru AMD hastalığını daha başlamadan yavaşlattıklarını ve hatta durdurabileceklerini duyurdu. Tedavinin, gözün kendi onarım sistemini ısı yoluyla harekete geçirdiği aktarıldı.
Dünyada 80 yaş üzeri her 3 kişiden birinin yaşa bağlı görme kaybı yaşadığı, bunun en yaygın nedeninin ise kuru makula dejenerasyonu (AMD) olduğu belirtiliyor. Bu hastalık merkezi görmeyi zayıflatıyor ve yıllar içinde kişilerin karşısındaki nesneleri görmesini zorlaştırıyor.
Gözün içini ısıtarak kendini onarmasını sağlıyor
Aalto Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yeni yöntemde, göze kontrollü ısı uygulandığı ve bu ısının göz hücrelerinin kendi tamir mekanizmasını tetiklediği açıklandı. Profesör Ari Koskelainen “Gözün savunma sistemleri yaşla birlikte zayıflıyor, bu da hücreleri hasara açık hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Uygulanan ısının çok hassas olması gerektiği, 45°C’nin üstüne çıkmaması gerektiği ve bunun özel bir lazer teknolojisiyle sağlandığı aktarıldı.
Hedef gözün temizlik sistemini yeniden çalıştırmak
Tedavinin, gözde birikerek sorunlara yol açan hasarlı proteinleri temizleme mekanizmasını tetiklediği söylendi. Bu sürecin, hücrelerin adeta 'çöp toplama ve geri dönüşüm' sistemini yeniden çalıştırdığı ifade edildi.
Yeni lazer yönteminin şu ana kadar fare ve domuzlar üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar verdiği bildirildi. İnsanlar üzerinde ilk klinik testlerin ise 2026 baharında Finlandiya’da başlayacağı açıklandı. Denemelerin önce güvenliği, ardından da tedavinin ne sıklıkla uygulanması gerektiğini inceleyeceği söylendi.