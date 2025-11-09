Türkiye
Körlüğü başlamadan durdurabilecek yeni lazer tedavisi açıklandı
Körlüğü başlamadan durdurabilecek yeni lazer tedavisi açıklandı
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir lazer yöntemi, görme kaybına yol açan kuru AMD hastalığını daha başlamadan yavaşlattıklarını ve hatta... 09.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-09T13:05+0300
2025-11-09T13:05+0300
Dünyada 80 yaş üzeri her 3 kişiden birinin yaşa bağlı görme kaybı yaşadığı, bunun en yaygın nedeninin ise kuru makula dejenerasyonu (AMD) olduğu belirtiliyor. Bu hastalık merkezi görmeyi zayıflatıyor ve yıllar içinde kişilerin karşısındaki nesneleri görmesini zorlaştırıyor. Gözün içini ısıtarak kendini onarmasını sağlıyor Aalto Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yeni yöntemde, göze kontrollü ısı uygulandığı ve bu ısının göz hücrelerinin kendi tamir mekanizmasını tetiklediği açıklandı. Profesör Ari Koskelainen "Gözün savunma sistemleri yaşla birlikte zayıflıyor, bu da hücreleri hasara açık hale getiriyor" ifadelerini kullandı. Uygulanan ısının çok hassas olması gerektiği, 45°C'nin üstüne çıkmaması gerektiği ve bunun özel bir lazer teknolojisiyle sağlandığı aktarıldı.Hedef gözün temizlik sistemini yeniden çalıştırmak Tedavinin, gözde birikerek sorunlara yol açan hasarlı proteinleri temizleme mekanizmasını tetiklediği söylendi. Bu sürecin, hücrelerin adeta 'çöp toplama ve geri dönüşüm' sistemini yeniden çalıştırdığı ifade edildi.İlk denemeler başarılı Yeni lazer yönteminin şu ana kadar fare ve domuzlar üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar verdiği bildirildi. İnsanlar üzerinde ilk klinik testlerin ise 2026 baharında Finlandiya'da başlayacağı açıklandı. Denemelerin önce güvenliği, ardından da tedavinin ne sıklıkla uygulanması gerektiğini inceleyeceği söylendi.
Abone ol
Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir lazer yöntemi, görme kaybına yol açan kuru AMD hastalığını daha başlamadan yavaşlattıklarını ve hatta durdurabileceklerini duyurdu. Tedavinin, gözün kendi onarım sistemini ısı yoluyla harekete geçirdiği aktarıldı.
Dünyada 80 yaş üzeri her 3 kişiden birinin yaşa bağlı görme kaybı yaşadığı, bunun en yaygın nedeninin ise kuru makula dejenerasyonu (AMD) olduğu belirtiliyor. Bu hastalık merkezi görmeyi zayıflatıyor ve yıllar içinde kişilerin karşısındaki nesneleri görmesini zorlaştırıyor.

Gözün içini ısıtarak kendini onarmasını sağlıyor

Aalto Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yeni yöntemde, göze kontrollü ısı uygulandığı ve bu ısının göz hücrelerinin kendi tamir mekanizmasını tetiklediği açıklandı. Profesör Ari KoskelainenGözün savunma sistemleri yaşla birlikte zayıflıyor, bu da hücreleri hasara açık hale getiriyor” ifadelerini kullandı. Uygulanan ısının çok hassas olması gerektiği, 45°C’nin üstüne çıkmaması gerektiği ve bunun özel bir lazer teknolojisiyle sağlandığı aktarıldı.

Hedef gözün temizlik sistemini yeniden çalıştırmak

Tedavinin, gözde birikerek sorunlara yol açan hasarlı proteinleri temizleme mekanizmasını tetiklediği söylendi. Bu sürecin, hücrelerin adeta 'çöp toplama ve geri dönüşüm' sistemini yeniden çalıştırdığı ifade edildi.

İlk denemeler başarılı

Yeni lazer yönteminin şu ana kadar fare ve domuzlar üzerinde denendiği ve olumlu sonuçlar verdiği bildirildi. İnsanlar üzerinde ilk klinik testlerin ise 2026 baharında Finlandiya’da başlayacağı açıklandı. Denemelerin önce güvenliği, ardından da tedavinin ne sıklıkla uygulanması gerektiğini inceleyeceği söylendi.
