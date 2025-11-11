https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rusya-30-japon-vatandasina-suresiz-giris-yasagi-getirdi-1100909874.html
Rusya, 30 Japon vatandaşına süresiz giriş yasağı getirdi
Rusya, 30 Japon vatandaşına süresiz giriş yasağı getirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 30 Japon vatandaşına yönelik Rusya'ya girme yasağı getirildiğini bildirdi. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T22:28+0300
2025-11-11T22:28+0300
2025-11-11T22:28+0300
dünya
rusya
tokyo
rusya federasyonu
rusya dışişleri bakanlığı
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102203/69/1022036923_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_60667f561199b8942934202eb53be9b1.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Japonya’dan 30 kişiye ülkeye süresiz giriş yasağı uygulandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Tokyo’nun Rusya’ya yönelik ve ‘özel askeri operasyon’ ile ilişkilendirilen yaptırımlarına karşılık olarak bu adımın atıldığı belirtildi. Açıklamada, ‘’Resmi Tokyo’nun ülkemize yönelik sözde yaptırım faaliyetlerine karşılık olarak, belirli Japon vatandaşlarının Rusya Federasyonu’na süresiz girişini yasaklama kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Yasak kapsamındakiler arasında Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura, Nikkei gazetesinin bazı muhabir ve yorumcuları ile Hitotsubashi Üniversitesi’nden akademisyenlerin yanı sıra çeşitli diğer Japon kamu figürlerinin bulunduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/trump-modernize-edilmis-b-2-bombardiman-ucaklarindan-cok-sayida-siparis-verdik-1100909493.html
rusya
tokyo
rusya federasyonu
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102203/69/1022036923_0:376:1729:1672_1920x0_80_0_0_265829dbddcd63d25284a6b45cc45b77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, tokyo, rusya federasyonu, rusya dışişleri bakanlığı, japonya
rusya, tokyo, rusya federasyonu, rusya dışişleri bakanlığı, japonya
Rusya, 30 Japon vatandaşına süresiz giriş yasağı getirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 30 Japon vatandaşına yönelik Rusya'ya girme yasağı getirildiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Japonya’dan 30 kişiye ülkeye süresiz giriş yasağı uygulandığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Tokyo’nun Rusya’ya yönelik ve ‘özel askeri operasyon’ ile ilişkilendirilen yaptırımlarına karşılık olarak bu adımın atıldığı belirtildi.
Açıklamada, ‘’Resmi Tokyo’nun ülkemize yönelik sözde yaptırım faaliyetlerine karşılık olarak, belirli Japon vatandaşlarının Rusya Federasyonu’na süresiz girişini yasaklama kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
Yasak kapsamındakiler arasında Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura, Nikkei gazetesinin bazı muhabir ve yorumcuları ile Hitotsubashi Üniversitesi’nden akademisyenlerin yanı sıra çeşitli diğer Japon kamu figürlerinin bulunduğu bildirildi.