Rusya, 30 Japon vatandaşına süresiz giriş yasağı getirdi
Rusya, 30 Japon vatandaşına süresiz giriş yasağı getirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 30 Japon vatandaşına yönelik Rusya'ya girme yasağı getirildiğini bildirdi. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Japonya'dan 30 kişiye ülkeye süresiz giriş yasağı uygulandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Tokyo'nun Rusya'ya yönelik ve 'özel askeri operasyon' ile ilişkilendirilen yaptırımlarına karşılık olarak bu adımın atıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Resmi Tokyo'nun ülkemize yönelik sözde yaptırım faaliyetlerine karşılık olarak, belirli Japon vatandaşlarının Rusya Federasyonu'na süresiz girişini yasaklama kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Yasak kapsamındakiler arasında Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura, Nikkei gazetesinin bazı muhabir ve yorumcuları ile Hitotsubashi Üniversitesi'nden akademisyenlerin yanı sıra çeşitli diğer Japon kamu figürlerinin bulunduğu bildirildi.
Rusya, 30 Japon vatandaşına süresiz giriş yasağı getirdi

22:28 11.11.2025
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Multimedya arşivine gidinJaponya-Rusya bayrağı
Japonya-Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 30 Japon vatandaşına yönelik Rusya'ya girme yasağı getirildiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Japonya’dan 30 kişiye ülkeye süresiz giriş yasağı uygulandığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Tokyo’nun Rusya’ya yönelik ve ‘özel askeri operasyon’ ile ilişkilendirilen yaptırımlarına karşılık olarak bu adımın atıldığı belirtildi.
Açıklamada, ‘’Resmi Tokyo’nun ülkemize yönelik sözde yaptırım faaliyetlerine karşılık olarak, belirli Japon vatandaşlarının Rusya Federasyonu’na süresiz girişini yasaklama kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
Yasak kapsamındakiler arasında Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura, Nikkei gazetesinin bazı muhabir ve yorumcuları ile Hitotsubashi Üniversitesi’nden akademisyenlerin yanı sıra çeşitli diğer Japon kamu figürlerinin bulunduğu bildirildi.
