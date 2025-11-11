'AB, von der Leyen liderliğinde yeni bir istihbarat teşkilatı kuracak'
Ursula von der Leyen
Abone ol
AB bünyesinde Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in başına geçeceği bir istihbarat teşkilatı kurulması için çalışmaların başladığı belirtildi.
Financial Times (FT) gazetesi, Avrupa Komisyonu'nun ulusal istihbarat servisleri tarafından toplanan bilgilerin kullanımını iyileştirmek amacıyla, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yönetiminde yeni bir istihbarat teşkilatı kurma sürecini başlattığını yazdı.
FT'nin konuya yakın dört kaynağına dayandırdığı haberinde, "Avrupa Komisyonu, ulusal istihbarat servislerinin topladığı bilgilerin kullanımını iyileştirmek amacıyla von der Leyen başkanlığında yeni bir istihbarat teşkilatı kurmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu teşkilatın AB İstihbarat ve Durum Merkezi'nin (AB INTCEN) personelini işe almayı ve ortak amaçlar için bilgi toplamayı planladığını belirten gazete, bazı AB'li diplomatların kendi ülkelerindeki istihbarat servislerinin geleceğinden endişe ederek bu hamleye karşı çıktığını kaydetti.
Habere göre plan henüz tüm AB ülkelerine resmi olarak iletilmezken, Avrupa Komisyonu'nun konsepti tartışılmaya devam ediyor ve henüz belirli bir zaman dilimi de belirlenmiş değil.
FT'nin konuya yakın dört kaynağına dayandırdığı haberinde, "Avrupa Komisyonu, ulusal istihbarat servislerinin topladığı bilgilerin kullanımını iyileştirmek amacıyla von der Leyen başkanlığında yeni bir istihbarat teşkilatı kurmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu teşkilatın AB İstihbarat ve Durum Merkezi'nin (AB INTCEN) personelini işe almayı ve ortak amaçlar için bilgi toplamayı planladığını belirten gazete, bazı AB'li diplomatların kendi ülkelerindeki istihbarat servislerinin geleceğinden endişe ederek bu hamleye karşı çıktığını kaydetti.
Habere göre plan henüz tüm AB ülkelerine resmi olarak iletilmezken, Avrupa Komisyonu'nun konsepti tartışılmaya devam ediyor ve henüz belirli bir zaman dilimi de belirlenmiş değil.