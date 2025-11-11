https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kremlin-rusyada-nukleer-denemelerin-etkinligini-belirleme-calismalarinin-devam-ediyor-1100890333.html

Kremlin: Rusya'da nükleer denemelerin etkinliğini belirleme çalışmalarının devam ediyor

Kremlin: Rusya'da nükleer denemelerin etkinliğini belirleme çalışmalarının devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya'da nükleer denemelerin etkinliğini belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Peskov, ABD'nin henüz nükleer denemelerle ilgili planlarına açıklık... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T12:31+0300

2025-11-11T12:31+0300

2025-11-11T12:39+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

nükleer silah

nükleer silah denemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_0:25:756:450_1920x0_80_0_0_5b6c932a8eeaefbc23dce0e54ef9e0dc.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimat üzerine, nükleer denemelerin etkinliğini belirleme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Peskov, "Bu konuda size verecek yeni bir haberim yok" dedi.Rus yetkili, ABD'nin henüz nükleer denemelerle ilgili planlarına açıklık getirmediğini vurguladı.Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kievin-rus-mig-31i-kacirma-planinda-bellingcat-izi-1100883325.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, nükleer silah, nükleer silah denemesi