Kremlin: Rusya'da nükleer denemelerin etkinliğini belirleme çalışmalarının devam ediyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimat üzerine, nükleer denemelerin etkinliğini belirleme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Peskov, "Bu konuda size verecek yeni bir haberim yok" dedi.Rus yetkili, ABD'nin henüz nükleer denemelerle ilgili planlarına açıklık getirmediğini vurguladı.Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
12:31 11.11.2025 (güncellendi: 12:39 11.11.2025)
Rusya'da nükleer denemelerin etkinliğini belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Peskov, ABD'nin henüz nükleer denemelerle ilgili planlarına açıklık getirmediğine dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın brifinginde güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimat üzerine, nükleer denemelerin etkinliğini belirleme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Peskov, "Bu konuda size verecek yeni bir haberim yok" dedi.
Rus yetkili, ABD'nin henüz nükleer denemelerle ilgili planlarına açıklık getirmediğini vurguladı.
Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Putin günün ikinci yarısında uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek;
Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yarın ortak basın açıklaması yapacak;
Rusya, Suriye'nin yeni yönetimi ile kendi ilişkilerini inşa ediyor;
Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştirilmesi için Washington'dan bir talep gelmedi, gerekirse böyle bir görüşme kısa bir süre içinde organize edilebilir.