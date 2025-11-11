https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rtukten-dusen-askeri-ucak-haberleri-icin-yayin-uyarisi-verildi-1100904675.html
RTÜK’ten düşen askeri̇ uçak haberleri̇ için yayın uyarısı verildi
RTÜK’ten düşen askeri̇ uçak haberleri̇ için yayın uyarısı verildi
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağıyla ilgili haberlerde sadece resmî kaynaklara itibar edilmesi ve olay... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T17:32+0300
2025-11-11T17:32+0300
2025-11-11T17:32+0300
türki̇ye
türkiye
mehmet daniş
gürcistan
rtük
milli savunma bakanlığı (msb)
radyo
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_6c2572cb5410097748d98b6b8c271cce.jpg
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağına ilişkin açıklamalarda bulunarak, televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına “resmî kaynaklar dışındaki bilgi ve görüntülere itibar etmeyin” uyarısı yaptı. Daniş, “Bu tür hassas olaylarda kamu düzeni, toplumsal barış ve şehit ailelerinin hassasiyetleri gözetilmelidir” ifadelerini kullandı.'Sadece resmi açıklamalara itibar edin'RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:Daniş, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmasının bilgi kirliliğine ve kamuoyunda paniğe yol açabileceği uyarısında bulundu.'Kaza yeri görüntülerini paylaşmayın'RTÜK açıklamasında, kaza anına veya olay yerine ait görüntülerin yayınlanmaması gerektiği özellikle vurgulandı.Daniş, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı gösterilmesi büyük önem taşımaktadır” diyerek medya kuruluşlarını dikkatli olmaya çağırdı.RTÜK: Mevzuat çerçevesinde inceleme yapılacakRTÜK, olayla ilgili olarak yanıltıcı yayın yapan kuruluşlara yönelik inceleme başlatılabileceğini belirtti.“RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine neden olabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir.”Bu açıklama, düşen C-130 askeri nakliye uçağı ile ilgili haber akışının hızla yayılması üzerine geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/msb-turk-kargo-ucagi-gurcistanda-dustu-1100898634.html
türki̇ye
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_296caf343d1805fcfc5bb412d8ff565c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, mehmet daniş, gürcistan, rtük, milli savunma bakanlığı (msb), radyo, haberler
türkiye, mehmet daniş, gürcistan, rtük, milli savunma bakanlığı (msb), radyo, haberler
RTÜK’ten düşen askeri̇ uçak haberleri̇ için yayın uyarısı verildi
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağıyla ilgili haberlerde sadece resmî kaynaklara itibar edilmesi ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması konusunda yayıncı kuruluşları uyardı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağına ilişkin açıklamalarda bulunarak, televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına “resmî kaynaklar dışındaki bilgi ve görüntülere itibar etmeyin” uyarısı yaptı. Daniş, “Bu tür hassas olaylarda kamu düzeni, toplumsal barış ve şehit ailelerinin hassasiyetleri gözetilmelidir” ifadelerini kullandı.
'Sadece resmi açıklamalara itibar edin'
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
“Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askerî kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirilmiş olup, olayla ilgili resmî soruşturma sürmektedir. Tüm yayıncı kuruluşlarımızdan, yalnızca yetkili mercilerin açıklamalarına itibar etmeleri önemle rica olunur.”
Daniş, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmasının bilgi kirliliğine ve kamuoyunda paniğe yol açabileceği uyarısında bulundu.
'Kaza yeri görüntülerini paylaşmayın'
RTÜK açıklamasında, kaza anına veya olay yerine ait görüntülerin yayınlanmaması gerektiği özellikle vurgulandı.
Daniş, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı gösterilmesi büyük önem taşımaktadır” diyerek medya kuruluşlarını dikkatli olmaya çağırdı.
RTÜK: Mevzuat çerçevesinde inceleme yapılacak
RTÜK, olayla ilgili olarak yanıltıcı yayın yapan kuruluşlara yönelik inceleme başlatılabileceğini belirtti.
“RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine neden olabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir.”
Bu açıklama, düşen C-130 askeri nakliye uçağı ile ilgili haber akışının hızla yayılması üzerine geldi.