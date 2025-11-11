https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/rtukten-dusen-askeri-ucak-haberleri-icin-yayin-uyarisi-verildi-1100904675.html

RTÜK’ten düşen askeri̇ uçak haberleri̇ için yayın uyarısı verildi

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağıyla ilgili haberlerde sadece resmî kaynaklara itibar edilmesi ve olay... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağına ilişkin açıklamalarda bulunarak, televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına “resmî kaynaklar dışındaki bilgi ve görüntülere itibar etmeyin” uyarısı yaptı. Daniş, “Bu tür hassas olaylarda kamu düzeni, toplumsal barış ve şehit ailelerinin hassasiyetleri gözetilmelidir” ifadelerini kullandı.'Sadece resmi açıklamalara itibar edin'RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:Daniş, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmasının bilgi kirliliğine ve kamuoyunda paniğe yol açabileceği uyarısında bulundu.'Kaza yeri görüntülerini paylaşmayın'RTÜK açıklamasında, kaza anına veya olay yerine ait görüntülerin yayınlanmaması gerektiği özellikle vurgulandı.Daniş, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı gösterilmesi büyük önem taşımaktadır” diyerek medya kuruluşlarını dikkatli olmaya çağırdı.RTÜK: Mevzuat çerçevesinde inceleme yapılacakRTÜK, olayla ilgili olarak yanıltıcı yayın yapan kuruluşlara yönelik inceleme başlatılabileceğini belirtti.“RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine neden olabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir.”Bu açıklama, düşen C-130 askeri nakliye uçağı ile ilgili haber akışının hızla yayılması üzerine geldi.

