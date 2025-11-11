https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/karekodla-fiyat-listesi-donemi-ticaret-bakanligindan-isletmelere-uyari-1100886511.html

Karekodla fiyat listesi dönemi: Ticaret Bakanlığı’ndan işletmelere uyarı

Karekodla fiyat listesi dönemi: Ticaret Bakanlığı’ndan işletmelere uyarı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek-içecek işletmelerine fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemelere uymaları... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T11:27+0300

2025-11-11T11:27+0300

2025-11-11T11:27+0300

ekonomi̇

ticaret

ticaret bakanlığı

fiyat

etiket

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0b/1092564145_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d6e0278b426fe17662f3fb1707254332.jpg

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve pastanelere yönelik önemli bir hatırlatmada bulunarak, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde ekim ayında yapılan değişikliklere dikkat çekti.Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine gönderdiği yazıda işletmelerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması gerektiğini bildirdi.Yönetmelikle birlikte, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi hedefleniyor. Yapılan değişikliklerin, son dönemde artan tüketici şikayetleri ve sektör talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı.'Dara düşülmeden satış yapılması tüketicinin çıkarını zedeliyor'Yönetmelikte yapılan değişikliklerin önemine değinilen yazıda, “Açıkta ve tüketicinin talebi miktarınca tartılarak satılan ürünlerde dara düşülmeksizin satış yapılmasının aykırılık teşkil ettiği, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engellediği ve ekonomik çıkarlarını zedelediği değerlendirildi” ifadeleri yer aldı.Bu kapsamda, açıkta satılan ürünlerin tartımı sırasında ürünle birlikte tartılan poşet, streç film veya kese kağıdı gibi hafif ambalajlar dışındaki kutu, plastik kap, tetra paket gibi ambalajlarda daranın düşülmesinin zorunlu hale getirildiği açıklandı.Fiyat listelerinde karekod dönemi başladıYazıda ayrıca, lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin tüketiciye sunulması sürecinde yaşanan zorluklara çözüm getirildiği belirtildi. Artık bu işletmelerde fiyat listelerinin karekod uygulamasıyla gösterilmesine olanak tanındı.Ancak Bakanlık, mevcut zorunluluğun devam ettiğini hatırlattı:“Fiyat listelerine masalarda ve iş yerinin giriş kapısının önünde tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilmesi zorunluluğu hâlâ geçerlidir.”Ayrıca listelerin karekod ile sunulduğu işletmelerde, tüketicinin talep etmesi halinde basılı fiyat listesinin verilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.Elektronik fiyat cihazları artık zorunluYeni düzenlemelerle birlikte kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde de elektronik fiyat cihazlarının kullanımına geçildi. Yazıda, bu ürünlerde iptal veya iade işlemleri sırasında etiketlerin sökülmesinin ürünlere zarar verdiği ve uygulamada güçlükler yaşandığı hatırlatıldı.Bu nedenle, fiyat bilgisinin elektronik cihazlar aracılığıyla sunulmasının mümkün hale getirildiği bildirildi. Ayrıca, “Elektronik cihazların çalışır halde, kolaylıkla ulaşılabilir bir noktada olması ve yeterli sayıda bulundurulması zorunludur” uyarısı yapıldı.İndirimli satışlarda yeni kural: Son 10 günün en düşük fiyatıBakanlık yazısında, fiyat indirimlerinde de tüketiciyi koruyacak yeni uygulamaya dikkat çekildi.Artık etiketlerde hem indirimsiz hem indirimli fiyat gösterilmek zorunda.“İndirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 10 gün içinde geçerli olan en düşük fiyat esas alınacaktır” denilerek, haksız indirim uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlandı.Yeni kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacakTicaret Bakanlığı, fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerin resmen yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Yazıda, bu kurallara aykırı hareket eden işletmelerin denetimlerle tespit edileceği ve idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.Bakanlık, işletmelere çağrıda bulunarak “Yeni düzenlemelere tam uyum sağlanması, hem tüketici memnuniyeti hem de piyasa düzeni açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kredi-kartlarina-saat-ayari-bu-saatlerde-nakit-cekimi-yapilmayacak-1100885405.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret, ticaret bakanlığı, fiyat, etiket