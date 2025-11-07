https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/peskov-ukrayna-muzakerelerindeki-duraksama-kiev-ve-avrupanin-kiskirtmalarindan-kaynaklaniyor--1100817989.html

Peskov: Ukrayna müzakerelerindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmalarından kaynaklanıyor

Kremlin, Ukrayna'yla İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinin Kiev ve Avrupa'nın tutumu nedeniyle duraksadığının altını çizdi. 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu:📍Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmaları nedeniyle ortaya çıktı 📍Putin, bugün Kremlin'de Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirilmesine ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek📍Toplantıya Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Savunma Bakanı Belousov, ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov gibi önemli isimler katılacak📍Rusya-ABD zirvesinin tarihiyle ilgili tahmin yapılmaması gerekir 📍Lukoil varlıklarının satışı ve Ukrayna anlaşması birbiriyle ilişkili değil; ayrı konular 📍Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması hakkında: Rusya, Pyongyang'ın kendi güvenliğini sağlama konusundaki meşru hakkına saygı duyuyor

