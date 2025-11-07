https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/peskov-ukrayna-muzakerelerindeki-duraksama-kiev-ve-avrupanin-kiskirtmalarindan-kaynaklaniyor--1100817989.html
Peskov: Ukrayna müzakerelerindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmalarından kaynaklanıyor
Peskov: Ukrayna müzakerelerindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmalarından kaynaklanıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin, Ukrayna'yla İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinin Kiev ve Avrupa'nın tutumu nedeniyle duraksadığının altını çizdi. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T13:00+0300
2025-11-07T13:00+0300
2025-11-07T13:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
ukrayna
rusya
kremlin
dmitriy peskov
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096282223_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cfc569b02a5806346ebe1d8ec324dd21.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu:📍Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmaları nedeniyle ortaya çıktı 📍Putin, bugün Kremlin'de Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirilmesine ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek📍Toplantıya Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Savunma Bakanı Belousov, ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov gibi önemli isimler katılacak📍Rusya-ABD zirvesinin tarihiyle ilgili tahmin yapılmaması gerekir 📍Lukoil varlıklarının satışı ve Ukrayna anlaşması birbiriyle ilişkili değil; ayrı konular 📍Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması hakkında: Rusya, Pyongyang'ın kendi güvenliğini sağlama konusundaki meşru hakkına saygı duyuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/valday-kulubunun-16-asya-konferansi-istanbulda-yapilacak-1100814765.html
ukrayna
rusya
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096282223_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_351a46ee2e3e8726df1fa5c8e95fa353.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov, i̇stanbul
avrupa, ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov, i̇stanbul
Peskov: Ukrayna müzakerelerindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmalarından kaynaklanıyor
13:00 07.11.2025 (güncellendi: 13:05 07.11.2025)
Kremlin, Ukrayna'yla İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinin Kiev ve Avrupa'nın tutumu nedeniyle duraksadığının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu:
📍Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmaları nedeniyle ortaya çıktı
📍Putin, bugün Kremlin'de Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirilmesine ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek
📍Toplantıya Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Savunma Bakanı Belousov, ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov gibi önemli isimler katılacak
📍Rusya-ABD zirvesinin tarihiyle ilgili tahmin yapılmaması gerekir
📍Lukoil varlıklarının satışı ve Ukrayna anlaşması birbiriyle ilişkili değil; ayrı konular
📍Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması hakkında: Rusya, Pyongyang'ın kendi güvenliğini sağlama konusundaki meşru hakkına saygı duyuyor