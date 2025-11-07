Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/peskov-ukrayna-muzakerelerindeki-duraksama-kiev-ve-avrupanin-kiskirtmalarindan-kaynaklaniyor--1100817989.html
Peskov: Ukrayna müzakerelerindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmalarından kaynaklanıyor
Peskov: Ukrayna müzakerelerindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmalarından kaynaklanıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin, Ukrayna'yla İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinin Kiev ve Avrupa'nın tutumu nedeniyle duraksadığının altını çizdi. 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T13:00+0300
2025-11-07T13:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
ukrayna
rusya
kremlin
dmitriy peskov
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096282223_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cfc569b02a5806346ebe1d8ec324dd21.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu:📍Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmaları nedeniyle ortaya çıktı 📍Putin, bugün Kremlin'de Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirilmesine ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek📍Toplantıya Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Savunma Bakanı Belousov, ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov gibi önemli isimler katılacak📍Rusya-ABD zirvesinin tarihiyle ilgili tahmin yapılmaması gerekir 📍Lukoil varlıklarının satışı ve Ukrayna anlaşması birbiriyle ilişkili değil; ayrı konular 📍Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması hakkında: Rusya, Pyongyang'ın kendi güvenliğini sağlama konusundaki meşru hakkına saygı duyuyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/valday-kulubunun-16-asya-konferansi-istanbulda-yapilacak-1100814765.html
ukrayna
rusya
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/10/1096282223_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_351a46ee2e3e8726df1fa5c8e95fa353.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov, i̇stanbul
avrupa, ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov, i̇stanbul

Peskov: Ukrayna müzakerelerindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmalarından kaynaklanıyor

13:00 07.11.2025 (güncellendi: 13:05 07.11.2025)
rusya ukrayna türkiye dolmabahçe
rusya ukrayna türkiye dolmabahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
Abone ol
Kremlin, Ukrayna'yla İstanbul'da yürütülen müzakere sürecinin Kiev ve Avrupa'nın tutumu nedeniyle duraksadığının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu:

📍Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecindeki duraksama, Kiev ve Avrupa'nın kışkırtmaları nedeniyle ortaya çıktı

📍Putin, bugün Kremlin'de Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirilmesine ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek
📍Toplantıya Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Savunma Bakanı Belousov, ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov gibi önemli isimler katılacak

📍Rusya-ABD zirvesinin tarihiyle ilgili tahmin yapılmaması gerekir

📍Lukoil varlıklarının satışı ve Ukrayna anlaşması birbiriyle ilişkili değil; ayrı konular

📍Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması hakkında: Rusya, Pyongyang'ın kendi güvenliğini sağlama konusundaki meşru hakkına saygı duyuyor
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
DÜNYA
Valday Kulübü'nün 16. Asya Konferansı İstanbul'da yapılacak
11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала