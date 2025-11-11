https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/putin-ve-mirziyoyev-telefonda-gorustu-1100906679.html
Putin ve Mirziyoyev telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve stratejik... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği değerlendirildi.Liderlerin, stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve büyük ölçekli ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında mutabık kaldıkları bildirildi. Görüşmede özellikle enerji alanındaki iş birliği projelerinin uygulanması da gündeme geldi.Kremlin’den yapılan açıklamada, iki ülke arasında ekonomik ve bölgesel iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konularını ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği değerlendirildi.
Liderlerin, stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve büyük ölçekli ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında mutabık kaldıkları bildirildi. Görüşmede özellikle enerji alanındaki iş birliği projelerinin uygulanması da gündeme geldi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, iki ülke arasında ekonomik ve bölgesel iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.