PFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul... 11.11.2025
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.Necip Uysal: Bahis hesabım yok, oynamadımBahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.
Necip Uysal: Bahis hesabım yok, oynamadım
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.
Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."