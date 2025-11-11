Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/pfdkye-sevk-edilen-besiktasli-futbolcu-necip-uysal-adliyede-1100883459.html
PFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede
PFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede
Sputnik Türkiye
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T09:35+0300
2025-11-11T09:35+0300
türki̇ye
necip uysal
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
i̇stanbul adliyesi
bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100883146_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6901e4444474fba95c3726602d9e33a4.jpg
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.Necip Uysal: Bahis hesabım yok, oynamadımBahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bahis-oynayan-futbolcular-futbol-disiplin-talimatnamesinin-57-maddesi-ne-diyor-1100880645.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100883146_184:0:832:486_1920x0_80_0_0_d623979408ccad1b974cea67ce6d5532.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pfdk'ye sevk edilen beşiktaşlı futbolcu necip uysal adliyede, necip uysal, bahis futbolcular
pfdk'ye sevk edilen beşiktaşlı futbolcu necip uysal adliyede, necip uysal, bahis futbolcular

PFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede

09:35 11.11.2025
© AAPFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede
PFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© AA
Abone ol
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

Necip Uysal: Bahis hesabım yok, oynamadım

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.
Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."
Bugünkü maçlar: Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
SPOR
Bahis oynayan futbolcular: Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi ne diyor?
07:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала