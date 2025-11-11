https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/okul-mudurunun-otizmli-ogrenciyi-merdivenden-ittigi-iddia-edildi-1100887854.html

Otizmli öğrenciyi merdivenden ittiği iddia edildi: Okul müdürü gözaltına alındı

Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden ittiği iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Okul müdürü gözaltına alındı. 11.11.2025

Manisa Turgutlu'da Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G.'nin, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddia edildi. Olay anı kameralara da yansırken okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı ve görevden uzaklaştırıldı. Hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı.Aile şikayetçi olduIrlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü. Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.Olay anı kameralara yansıdıÖte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.

