Araştırma: Gebelikte Kovid-19 geçiren annelerin çocuklarında otizm riski daha yüksek

ABD’de yapılan araştırma, hamilelikte Kovid-19 geçiren annelerin çocuklarında otizm ve diğer nörogelişimsel bozuklukların görülme olasılığının yüzde 30 arttığını ortaya koydu

Massachusetts General Hospital araştırmacıları, Mart 2020 - Mayıs 2021 arasında doğan 18 binden fazla bebeğin sağlık kayıtlarını analiz etti. Bulgulara göre, hamilelik sırasında Kovid-19 geçiren annelerin çocuklarının yüzde 16’sından fazlasında nörogelişimsel bozukluk tanısı konuldu. Uzmanlar bu oranın, enfeksiyon geçirmeyen annelerin çocuklarında yüzde 10’un altında kaldığını vurguladı. Araştırmacılar, diğer risk faktörleri hesaba katıldığında bile otizm ve gelişimsel bozukluk tanısı konma olasılığının 1.3 kat daha yüksek olduğunu belirledi.'Erkek çocuklar ve üçüncü trimester en hassas dönem'Araştırmada risk farkının özellikle erkek çocuklarda ve gebeliğin son üç aylık döneminde (üçüncü trimester) Kovid-19’a yakalanan annelerde belirgin olduğu saptandı. Bilim insanları, erkek fetüslerin anne bağışıklık tepkilerine karşı daha hassas olabileceğini ve üçüncü trimesterin beyin gelişimi açısından kritik bir dönem olduğunu vurguladı.'Otizm oranı iki katından fazla'Çalışmada, annesi Kovid-19 geçiren çocukların yüzde 2.7’sine otizm tanısı konuldu. Bu oran, enfeksiyon geçirmeyen annelerin çocuklarında yüzde 1.1 olarak kaydedildi. En yaygın tanılar arasında konuşma ve motor beceri gelişiminde gecikmeler de yer aldı. Araştırma, “Obstetrics and Gynecology” dergisinde yayımlandı.'Anne enfeksiyonu, fetüsün beyin gelişimini etkileyebilir'Araştırmanın başyazarı Dr. Lydia Shook, “Hamilelikte geçirilen Kovid-19’un çocukların nörogelişimsel sonuçları üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinin farkında olunması önemli” dedi. Dr. Andrea Edlow ise, “Kovid-19, diğer pek çok enfeksiyon gibi yalnızca anneyi değil, fetüsün beyin gelişimini de etkileyebilir. Bu da gebelikte enfeksiyondan korunmanın önemini gösteriyor” ifadelerini kullandı.Aşı öncesi dönemde yapıldıAraştırma, pandeminin ilk döneminde, aşıların yaygınlaşmadığı dönemde yapıldığı için sonuçlar aşılanmamış kadınlardan elde edildi. Katılımcıların yüzde 93’ü aşısızdı. Uzmanlar, bu sayede Kovid-19 enfeksiyonu ile çocukların nörogelişimsel sonuçları arasındaki ilişkiyi daha net gözlemleyebildiklerini belirtti.Otizm oranı artıyorABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, 2022’de her 31 çocuktan biri otizm tanısı aldı. Bu oran 2020’de her 36 çocuktan birdi. Tohum Otizm Vakfı'nın websitesi üzerinde yer alan bilgilere göre, önceki yıllarda otizm spektrum bozukluğunun görülme oranının 500’de 1 olduğu kabul edilirken, 2025 yılı verilerine göre, otizm spektrum bozukluğunun yaklaşık her 31 çocuktan 1’ini etkilediği kabul edilmektedir. Sağlık Bakanlığının 2016 verilerinde, yaygın gelişimsel bozukluk ve tüm otistik bozukluk yelpazesi ele alınacak olursa 21/10.000 kadar görüldüğü belirtilirken, otistik bozuklukta erkek/kız oranı 3/1 ya da 5/1 olarak bildirilmektedir.

