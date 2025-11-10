https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/cumhurbaskani-erdogan-eli-sopali-dusunce-ozgurlugu-olmaz-1100858622.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk maskesi takarak milletin değerlerini zedeleyenlere karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk maskesi takarak milletin değerlerini zedeleyenlere karşıyız

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi... 10.11.2025

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, milletimizin önünde yeni bir yol açan Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız." ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle; "Cumhuriyetimizin göstergesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. seneyi devriyesinde bir kez daha saygıyla anıyorum. Milletimizin şeref nişanesi olan İstiklal Harbi'ni sevk ve idare ederek yeni devletimizi kuran gazi meclisimizin tüm üyelerini şükranla yad ediyorum.En büyük mağduru Atatürk, hatıraları ve eserleri olmaktadırKıymetli misafirler, değerli dostlarım, Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı, İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zorluklarla ve engellerle dolu bir mücadelenin ardından bağımsız, modern ve yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır. Gazi, harp sahalarında kazanılan askeri başarılar olduğu gibi, yeni devletimizin birçok alandaki dönüşümüne de liderlik etmiştir.10 Kasımlar aslında hem bu dönüşümü anlamak hem de verilen mücadelenin boyutlarını kavramak açısından önemli bir vesile teşkil etmektedir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum: Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı ve toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar, zahirde tezat içinde görünmekle birlikte, esasında aynı amaca hizmet etmektedir.Atatürk maskesi takarak milletin değerlerine düşmanlık edenlere karşıyız Medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise, bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk’ün hatırası ve eserleri olmaktadır.Burada şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek durumundayım: Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, istiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal’e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız.Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmazŞüphesiz, 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı düşünmesini ve tarihi hadiselere ve şahsiyetlere aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. Bu, hem gerçekçi değildir hem de doğru değildir. Burada en mühim husus, fikri farklılıkların karşılıklı saygı çerçevesinde ve nezaketle dile getirilmesi, kimsenin kendi tarih okumasını diğerine dikte etmemesi, tehdit ve hakaretle dayatmada bulunmamasıdır. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Hakikat ancak zıt görüşlerin çarpışmasından doğar. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bu milletin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve ortak geçmiş ile gelecek tasavvuru olmaktadır. Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz aynı zamanda milletçe en değerli hazinemizdir. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz. Bu konuda herkesin, özellikle toplumun önünde olan kanaat önderlerinin gereken hassasiyeti sergileyeceklerine inanıyorum.Gazi Mustafa Kemal, bugün köpürtülmek istenen tartışmalara aslında bundan bir asır evvel set çekmiştir. Gazi şöyle demişti: “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”Yapamazsınız denilen ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdikBugün İHA'larımız, SİHA'larımız varsa , dünyanın değişik ülkelerine KAAN'larımızı ihraç ediyorsak bu bir şeyi ortaya koyuyor. Tanklarımızı ve toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık. Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Olmaz denilen yapamazsınız denilen ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Savunma sanayi alanında ülkemizin talihini değiştirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20'nin de altına çektik. Toplu iğne bile üretemiyorduk. Şimdi top yapıyoruz, tank yapıyoruz. Bugün 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Savunma Sanayinin başarılarıyla övgüyle bahsediyor.Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan ahlaklı, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. Daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız. Ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız. Milletimiz bizi çok iyi anlıyor. Bizi anlamayanlar inanıyorum er yada geç bizi daha iyi anlayacaklar. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi daha net görecekler. Bizden sonraki nesiller açtığımız bu yolda Türkiye'yi zirvelere taşıyacaklar.

