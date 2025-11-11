https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/mgk-genel-sekreterligi-20-uzman-yardimcisi-alacak-1100877396.html

MGK Genel Sekreterliği 20 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre MGK Genel Sekreterliği 20 uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MGK Genel Sekreterliği'ne siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından 20 uzman yardımcısı alınacak.Adayların karşılaması gereken koşullar neler?Adaylarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları'nın (KPSS A Grubu) P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan alma koşulu bulunuyor.Öte yandan, adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor.Sözlü sınav başvuruları 17 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 29 Aralık Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.Başvurular, kurumun internet sitesi www.mgk.gov.tr adresinden indirilerek doldurulacak başvuru formuna, KPSS ve YDS veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulu'nca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenerek yapılabilecek. Ayrıca "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilecek.Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak ve MGK Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

