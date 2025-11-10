https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/sindirgida-49-buyuklugunde-deprem-1100874084.html

Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T21:30+0300

Sındırgı'da deprem yoğunluğu 10 Ağustos'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından devam ediyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.20'deki depremin derinliği AFAD verilerine göre 9.64 kilometre Kandilli'ye göre ise 8.5 kilometre olarak belirlendi. Deprem sonrası olumsuz bir durum an itibarıyla bildirilmedi.

