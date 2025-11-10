https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/sindirgida-49-buyuklugunde-deprem-1100874084.html
Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10.11.2025
Sındırgı'da deprem yoğunluğu 10 Ağustos'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından devam ediyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.20'deki depremin derinliği AFAD verilerine göre 9.64 kilometre Kandilli'ye göre ise 8.5 kilometre olarak belirlendi. Deprem sonrası olumsuz bir durum an itibarıyla bildirilmedi.
21:30 10.11.2025 (güncellendi: 21:45 10.11.2025)
