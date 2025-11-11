Türkiye
Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek’in son durumunu paylaştı: 'Bir ay sonra böyle bir süreçten normal dönenler var'
Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek’in son durumunu paylaştı: 'Bir ay sonra böyle bir süreçten normal dönenler var'
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavisi süren Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'den açıklama geldi. 11.11.2025
15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?20 dakika boyunca kalbi duran 59 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu merak edilirken yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil açıklama yaptı.Fatih Ürek'in doktorunun ilk kendisini aradığını belirten Erbil, "Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay sonra böyle bir süreçten normal dönenler var." ifadelerini kullandı.Günlerdir yoğun bakımda uyutulan ve durumuyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in, son sağlık durumuyla ilgili geçen hafta yeni bir gelişme daha yaşanmıştı.Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı söylenmiş bu gelişmenin nörolojik bir refleks olabileceği öne sürülmüştü.Öte yandan Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu iddia edilmişti.
Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek’in son durumunu paylaştı: 'Bir ay sonra böyle bir süreçten normal dönenler var'

12:48 11.11.2025 (güncellendi: 13:07 11.11.2025)
YAŞAM
Ünlü sarkıcı ve sunucu Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: 20 dakika boyunca kalbi durdu
15 Ekim, 13:29
