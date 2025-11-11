Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) ulusal televizyona yapılan açıklamada, İngiliz ve Ukraynalı istihbarat teşkilatlarının, Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunda Bellingcat mensuplarını kullandığı bildirildi.FSB temsilcisi, “İstihbarat, uçak kaptanına ulaşmak amacıyla, bizim de dikkatimizi çeken sözde gazetecilik örgütü olan Bellingcat'i kullandı” dedi.Kaçırılmak istenen Rus uçağının pilotlarından biri, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’nün (GUR) düzenlediği operasyonda Bellingcat mensubunun yer aldığı doğruladı.Ukrayna istihbaratının para karşılığında saflarına çekmeye çalıştığı pilotlardan biri, kendini Sergey Lugovskiy gibi tanıtan Bellingcat mensubunun kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.Lugovskiy’in, kimliği açıklamama şartıyla askeri konularda danışmanlık istediğini söyleyen Rus pilot, bunun karşılığında para önerildiğini belirtti.FSB’den yapılan açıklamada, Bellingcat ve başkanı Christo Grozev’in 2022’de Rus savaş uçağını kaçırma vakasına da karıştığı anımsatıldı.
