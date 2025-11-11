https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kievin-rus-mig-31i-kacirma-planinda-bellingcat-izi-1100883325.html

Kiev’in Rus MiG-31’i kaçırma planında Bellingcat izi

Kiev’in Rus MiG-31’i kaçırma planında Bellingcat izi

11.11.2025

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) ulusal televizyona yapılan açıklamada, İngiliz ve Ukraynalı istihbarat teşkilatlarının, Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunda Bellingcat mensuplarını kullandığı bildirildi.FSB temsilcisi, “İstihbarat, uçak kaptanına ulaşmak amacıyla, bizim de dikkatimizi çeken sözde gazetecilik örgütü olan Bellingcat'i kullandı” dedi.Kaçırılmak istenen Rus uçağının pilotlarından biri, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’nün (GUR) düzenlediği operasyonda Bellingcat mensubunun yer aldığı doğruladı.Ukrayna istihbaratının para karşılığında saflarına çekmeye çalıştığı pilotlardan biri, kendini Sergey Lugovskiy gibi tanıtan Bellingcat mensubunun kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.Lugovskiy’in, kimliği açıklamama şartıyla askeri konularda danışmanlık istediğini söyleyen Rus pilot, bunun karşılığında para önerildiğini belirtti.FSB’den yapılan açıklamada, Bellingcat ve başkanı Christo Grozev’in 2022’de Rus savaş uçağını kaçırma vakasına da karıştığı anımsatıldı.

