https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kievin-rus-mig-31i-kacirma-planinda-bellingcat-izi-1100883325.html
Kiev’in Rus MiG-31’i kaçırma planında Bellingcat izi
Kiev’in Rus MiG-31’i kaçırma planında Bellingcat izi
Sputnik Türkiye
Batı ve Kiev istihbaratları tarafından planlanan, Kinjal hipersonik füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunda Bellingcat gazeteciler... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T09:38+0300
2025-11-11T09:38+0300
2025-11-11T09:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
batı
i̇ngiltere
kinjal
mi̇g-31
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
bellingcat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103258/47/1032584724_0:40:1770:1036_1920x0_80_0_0_514b819000e809de75853c77358f20e4.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) ulusal televizyona yapılan açıklamada, İngiliz ve Ukraynalı istihbarat teşkilatlarının, Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunda Bellingcat mensuplarını kullandığı bildirildi.FSB temsilcisi, “İstihbarat, uçak kaptanına ulaşmak amacıyla, bizim de dikkatimizi çeken sözde gazetecilik örgütü olan Bellingcat'i kullandı” dedi.Kaçırılmak istenen Rus uçağının pilotlarından biri, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’nün (GUR) düzenlediği operasyonda Bellingcat mensubunun yer aldığı doğruladı.Ukrayna istihbaratının para karşılığında saflarına çekmeye çalıştığı pilotlardan biri, kendini Sergey Lugovskiy gibi tanıtan Bellingcat mensubunun kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.Lugovskiy’in, kimliği açıklamama şartıyla askeri konularda danışmanlık istediğini söyleyen Rus pilot, bunun karşılığında para önerildiğini belirtti.FSB’den yapılan açıklamada, Bellingcat ve başkanı Christo Grozev’in 2022’de Rus savaş uçağını kaçırma vakasına da karıştığı anımsatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/slovakya-basbakani-fico-rusyanin-dondurulmus-varliklarinin-kieve-devri-savasi-iki-yil-daha-uzatir-1100882192.html
rusya
ukrayna
batı
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103258/47/1032584724_389:0:1770:1036_1920x0_80_0_0_b5fdf488904a88e1e017a60eef732492.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, batı, i̇ngiltere, kinjal, mi̇g-31, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bellingcat
rusya, ukrayna, batı, i̇ngiltere, kinjal, mi̇g-31, rusya federal güvenlik servisi (fsb), bellingcat
Kiev’in Rus MiG-31’i kaçırma planında Bellingcat izi
Batı ve Kiev istihbaratları tarafından planlanan, Kinjal hipersonik füzesini taşıyan Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunda Bellingcat gazeteciler kuruluşunun da yer aldığı tespit edildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) ulusal televizyona yapılan açıklamada, İngiliz ve Ukraynalı istihbarat teşkilatlarının, Rus MiG-31 savaş uçağını kaçırma operasyonunda Bellingcat mensuplarını kullandığı bildirildi.
FSB temsilcisi, “İstihbarat, uçak kaptanına ulaşmak amacıyla, bizim de dikkatimizi çeken sözde gazetecilik örgütü olan Bellingcat'i kullandı” dedi.
Kaçırılmak istenen Rus uçağının pilotlarından biri, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’nün (GUR) düzenlediği operasyonda Bellingcat mensubunun yer aldığı doğruladı.
Ukrayna istihbaratının para karşılığında saflarına çekmeye çalıştığı pilotlardan biri, kendini Sergey Lugovskiy gibi tanıtan Bellingcat mensubunun kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.
Lugovskiy’in, kimliği açıklamama şartıyla askeri konularda danışmanlık istediğini söyleyen Rus pilot, bunun karşılığında para önerildiğini belirtti.
FSB’den yapılan açıklamada, Bellingcat ve başkanı Christo Grozev’in 2022’de Rus savaş uçağını kaçırma vakasına da karıştığı anımsatıldı.