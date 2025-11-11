https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/jose-mourinho-iddiasi-37-milyonluk-luks-otel-faturasini-fenerbahceye-birakti--1100892209.html
Jose Mourinho iddiası: '37 milyonluk lüks otel faturasını Fenerbahçe'ye bıraktı'
Jose Mourinho iddiası: '37 milyonluk lüks otel faturasını Fenerbahçe'ye bıraktı'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Mourinho'nun İstanbul'daki 15 aylık görevi boyunca lüks bir otelde kaldığı ve... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T13:25+0300
2025-11-11T13:25+0300
2025-11-11T13:25+0300
spor
jose mourinho
manchester united
fenerbahçe
otel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098734670_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1304df427d112f5d70055e06693bb704.jpg
Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Türkiye serüveni sona ermesine rağmen ortaya çıkan iddialarla gündem olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de 15 ay görev yapan José Mourinho, dönem dönem yönetime yönelik eleştirileri ve açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından, kulüp yönetimi ile Mourinho’nun yolları ayrıldı.Fenerbahçe’den, 9 milyon Euro tazminatla ayrılan Portekizli teknik direktör Mourinho'nun İstanbul'da lüks bir otelde kalarak ortaya çıkan yaklaşık 37 milyonluk faturasını Fenerbahçe'ye bıraktığı iddia edildi.İddiaların sahibi Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:Manchester United'a da fatura bıraktıİddiaları sitesine taşıyan İngiliz medya organı DailyMail ise Mourinho'nun 2016-2018 döneminde Manchester United'da benzer bir olay yaşadığını duyurdu. Mourinho görev yaptığı süre boyunca 537 bin sterlinlik otel faturasını yine kulübe bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bahis-oynayan-futbolcular-futbol-disiplin-talimatnamesinin-57-maddesi-ne-diyor-1100880645.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098734670_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d5a51215b9ad0345c400f7bd7cb258f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jose mourinho, manchester united, fenerbahçe, otel
jose mourinho, manchester united, fenerbahçe, otel
Jose Mourinho iddiası: '37 milyonluk lüks otel faturasını Fenerbahçe'ye bıraktı'
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Mourinho'nun İstanbul'daki 15 aylık görevi boyunca lüks bir otelde kaldığı ve yaklaşık 37 milyon liralık otel faturasını ödenmesi için Fenerbahçe'ye bıraktığı öne sürüldü.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Türkiye serüveni sona ermesine rağmen ortaya çıkan iddialarla gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de 15 ay görev yapan José Mourinho, dönem dönem yönetime yönelik eleştirileri ve açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından, kulüp yönetimi ile Mourinho’nun yolları ayrıldı.
Fenerbahçe’den, 9 milyon Euro tazminatla ayrılan Portekizli teknik direktör Mourinho'nun İstanbul'da lüks bir otelde kalarak ortaya çıkan yaklaşık 37 milyonluk faturasını Fenerbahçe'ye bıraktığı iddia edildi.
İddiaların sahibi Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe’den, 9 milyon Euro tazminatla ayrılan Portekizli teknik direktör Mourinho meğer arkasında yüklü bir masraf da bırakmış.
Sadece oteldeki konaklama faturası 750 bin Euro (36.5 milyon TL) tutmuş. Bu paraya bir sürü ev, ya da çok lüks bir konut alınırdı!
Kulüp, Mourinho’ya, İstanbul’da kaldığı 15 ay boyunca lüks villa kiralamak istemiş. Ama Mourinho otel diye tutturmuş."
Manchester United'a da fatura bıraktı
İddiaları sitesine taşıyan İngiliz medya organı DailyMail ise Mourinho'nun 2016-2018 döneminde Manchester United'da benzer bir olay yaşadığını duyurdu.
Mourinho görev yaptığı süre boyunca 537 bin sterlinlik otel faturasını yine kulübe bıraktı.