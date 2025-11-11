https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/jose-mourinho-iddiasi-37-milyonluk-luks-otel-faturasini-fenerbahceye-birakti--1100892209.html

Jose Mourinho iddiası: '37 milyonluk lüks otel faturasını Fenerbahçe'ye bıraktı'

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Mourinho'nun İstanbul'daki 15 aylık görevi boyunca lüks bir otelde kaldığı ve... 11.11.2025

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Türkiye serüveni sona ermesine rağmen ortaya çıkan iddialarla gündem olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de 15 ay görev yapan José Mourinho, dönem dönem yönetime yönelik eleştirileri ve açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından, kulüp yönetimi ile Mourinho’nun yolları ayrıldı.Fenerbahçe’den, 9 milyon Euro tazminatla ayrılan Portekizli teknik direktör Mourinho'nun İstanbul'da lüks bir otelde kalarak ortaya çıkan yaklaşık 37 milyonluk faturasını Fenerbahçe'ye bıraktığı iddia edildi.İddiaların sahibi Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:Manchester United'a da fatura bıraktıİddiaları sitesine taşıyan İngiliz medya organı DailyMail ise Mourinho'nun 2016-2018 döneminde Manchester United'da benzer bir olay yaşadığını duyurdu. Mourinho görev yaptığı süre boyunca 537 bin sterlinlik otel faturasını yine kulübe bıraktı.

