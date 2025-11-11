https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/japon-deprem-uzmanindan-bandirma-icin-kritik-uyari-450-yildir-deprem-olmadi-bolgeye-dikkat-etmek-1100884738.html

Japon deprem uzmanından Bandırma için kritik uyarı: '450 yıldır deprem olmadı, bölgeye dikkat etmek gerekiyor'



Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ve çevresi, son aylarda yoğun bir deprem fırtınası yaşıyor. İlk deprem 10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğünde meydana geldi ve ilçede bazı binalar yıkıldı. Artçıların devam ettiği süreçte, 27 Ekim’de aynı büyüklükte ikinci bir deprem daha yaşandı.Ağustos ayından bu yana bölgede 15 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Dün gece saat 21.20’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem ise İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.'Sındırgı’daki depremler fay hattı değil, magma kaynaklı'Depremlerin niteliğini değerlendiren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, sarsıntıların Santorini tipi magma hareketlerinden kaynaklandığını belirtti. Moriwaki, “Sındırgı’daki depremler tıpkı Yunanistan’daki Santorini Adası gibi magmanın hareketinden kaynaklanıyor. Bu nedenle sık sık küçük depremler meydana geliyor ancak büyük bir tehlike söz konusu değil" ifadelerini kullandı.Japon deprem uzmanı, Sındırgı depremlerinin fay hattı kırılmasından değil, yer kabuğunun altındaki magmanın hareketinden oluştuğunu vurguladı.'6.1 büyüklüğünde bir deprem tekrar beklenmiyor'Moriwaki, bölgede yaşanan depremlerin büyüklüğü hakkında da değerlendirmede bulunarak “En fazla 5 büyüklüğünde depremler görülebilir. 6.1 gibi büyük bir depremi tekrar beklemiyorum. Son dönemde yaşanan 4.5 büyüklüğündeki sarsıntılar giderek küçülüyor” dedi.'İstanbul’u etkilemez, ancak yakınlığı nedeniyle hissedildi'27 Ekim’deki 6.1 büyüklüğündeki depremin İstanbul’da da hissedilmesine ilişkin konuşan Moriwaki, “İstanbul’a uzak olduğu için etkisi yok. Ancak deprem yüzeye yakın bir derinlikte, 7-10 kilometre civarında olduğu için geniş bir bölgede hissedildi" diye konuştu.Bandırma uyarısı: 450 yıldır deprem olmadıMoriwaki, Balıkesir çevresindeki deprem riskine de dikkat çekerek uyarıda bulundu: "Bandırma tarafında 450 yıldır büyük bir deprem olmadı. Uzun süredir enerji birikimi var. Bu nedenle o bölgeye dikkat etmek gerekiyor."'Türkiye’de 4 ana fay bölgesi var'Türkiye’nin deprem haritasını dört ana bölgeye ayıran Moriwaki, şunları söyledi:“Birincisi Kıbrıs ve Akdeniz hattı, ikincisi Doğu Anadolu hattı, üçüncüsü Ege bölgesi, dördüncüsü ise Marmara. Marmara’daki fay hattı, Tekirdağ’dan Yalova’ya kadar uzanıyor. 99 depreminden sonra 70 kilometrelik bölüm hâlâ enerji biriktiriyor.”Şener Üşümezsoy’un görüşlerine katılmıyorumDeprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un, “İstanbul’da deprem beklemiyorum, korkusuzca uyurum” açıklamasını da değerlendiren Moriwaki, “Bana göre bu mantıklı bir yorum değil. Ben, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un görüşlerini daha gerçekçi buluyorum" dedi.

