İsrail medyası: ABD’nin Gazze’de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi
İsrail medyası: ABD’nin Gazze’de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
İsrail basınında yayımlanan haberlere göre ABD, Gazze'de askeri üs kurmayı değerlendiriyor. Diğer yandan Türkiye'nin, uluslararası barış gücü kapsamında... 11.11.2025
İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bir haberde, ABD’nin Gazze’de askeri üs kurmak için planlama yaptığı öne sürüldü. Haberin, İsrailli bir kaynağa dayandırıldığı belirtildi. ABD tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.Türkiye barış gücü için hazırlanıyor Haberde, Türkiye’nin de Gazze’ye uluslararası barış gücü kapsamında yüzlerce asker göndermeyi planladığı, bu çerçevede ABD ve İsrail ile görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, oluşturulması planlanan barış gücünün en az 2 bin askerden oluşabileceği ifade edildi.Deneyimli birliklerin sahaya inmesi bekleniyor Söz konusu güce katılacak Türk askerlerinin farklı kara birliklerinden seçileceği, daha önce barışı koruma ve çatışma bölgelerinde görev almış personelden oluşacağı, birden fazla askeri branşın dahil olacağı belirtildi.Bölgede yeni denge arayışı Gelişmenin, Gazze’de güvenlik ve yönetim dengesinin nasıl şekilleneceğine dair tartışmaları hızlandırdığı ifade edildi. Hem ABD’nin olası askeri varlığı hem de Türkiye’nin planlanan rolünün, bölgede yeni bir dönemi işaret ettiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.
İsrail medyası: ABD’nin Gazze’de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi

13:44 11.11.2025
İsrail basınında yayımlanan haberlere göre ABD, Gazze’de askeri üs kurmayı değerlendiriyor. Diğer yandan Türkiye’nin, uluslararası barış gücü kapsamında Gazze’ye asker göndermeye hazırlandığı ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bir haberde, ABD’nin Gazze’de askeri üs kurmak için planlama yaptığı öne sürüldü. Haberin, İsrailli bir kaynağa dayandırıldığı belirtildi. ABD tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Türkiye barış gücü için hazırlanıyor

Haberde, Türkiye’nin de Gazze’ye uluslararası barış gücü kapsamında yüzlerce asker göndermeyi planladığı, bu çerçevede ABD ve İsrail ile görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, oluşturulması planlanan barış gücünün en az 2 bin askerden oluşabileceği ifade edildi.

Deneyimli birliklerin sahaya inmesi bekleniyor

Söz konusu güce katılacak Türk askerlerinin farklı kara birliklerinden seçileceği, daha önce barışı koruma ve çatışma bölgelerinde görev almış personelden oluşacağı, birden fazla askeri branşın dahil olacağı belirtildi.

Bölgede yeni denge arayışı

Gelişmenin, Gazze’de güvenlik ve yönetim dengesinin nasıl şekilleneceğine dair tartışmaları hızlandırdığı ifade edildi. Hem ABD’nin olası askeri varlığı hem de Türkiye’nin planlanan rolünün, bölgede yeni bir dönemi işaret ettiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı.
