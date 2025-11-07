Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/disisleri-bakani-fidandan-gazze-aciklamasi-taslaga-iliskin-goruslerimizi-paylastik-1100824249.html
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze açıklaması: ‘Taslağa ilişkin görüşlerimizi paylaştık’
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze açıklaması: ‘Taslağa ilişkin görüşlerimizi paylaştık’
Sputnik Türkiye
Romanyalı mevkidaşı Oana Toiu ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, Washington’ın ilettiği taslakla ilgili ‘görüş ve katkılarımızı muhattaplarımızla paylaştık’... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T15:42+0300
2025-11-07T16:16+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100823918_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ec130dd2f8badbfac1f615bbbbb65a5.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısında Gazze’deki uluslararası istikrar gücüne ilişkin “Sürece ilişkin olarak BMGK'ya bir taslak sunulması öngörülmekte. Türkiye olarak biz de bu taslağa ilişkin görüş ve katkılarımızı muhataplarımıza paylaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.Fidan ayrıca "Amacımız Gazze'nin yeniden imarını sağlamak" ifadelerini kullandı.'İsrail'in ateşkese inanmadığına dair güçlü verilerimiz var'Dışişleri Bakanı, "İsrail'in ateşkesin temel hedeflerine inanmadığına ilişkin elimizde güçlü veriler var. İnsani yardımların içeri girmediğini görüyoruz. Buna rağmen Filistin tarafı ateşkese riayet ediyor" diye ekledi. 'Türkiye'nin tam üyeliği çok önemli'Bakan Fidan, ayrıca, görüşme sonrası açıklamasında "Romanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği samimi desteği her zaman takdirle karşıladık" ifadelerini kullandı. Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ise "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği, Karadeniz bölgesindeki güvenliğin sağlanması için çok önemli" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze açıklaması: ‘Taslağa ilişkin görüşlerimizi paylaştık’

15:42 07.11.2025 (güncellendi: 16:16 07.11.2025)
© Ahmet Serdar EserRomanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© Ahmet Serdar Eser
Romanyalı mevkidaşı Oana Toiu ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, Washington’ın ilettiği taslakla ilgili ‘görüş ve katkılarımızı muhattaplarımızla paylaştık’ ifadelerini kullandı. Gazze’de uluslararası istikrar gücüne ilişkin taslak Türkiye dahil ülkelere sunulmuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısında Gazze’deki uluslararası istikrar gücüne ilişkin “Sürece ilişkin olarak BMGK'ya bir taslak sunulması öngörülmekte. Türkiye olarak biz de bu taslağa ilişkin görüş ve katkılarımızı muhataplarımıza paylaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.
Fidan ayrıca "Amacımız Gazze'nin yeniden imarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Türkiye dahil ülkelere iletilmişti

Üst düzey bir ABD’li yetkili Batı basınına Washington’un hazırladığı taslağın bu hafta 10 seçilmiş BMGK üyesi ile Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkelerine iletildiğini söylemişti.

Tasarıya göre, 20 bin askerden oluşacak güç ‘gerekli tüm önlemleri’ alma yetkisine sahip olacak, bu da gerektiğinde askeri güç kullanabileceği anlamına geliyor.

'İsrail'in ateşkese inanmadığına dair güçlü verilerimiz var'

Dışişleri Bakanı, "İsrail'in ateşkesin temel hedeflerine inanmadığına ilişkin elimizde güçlü veriler var. İnsani yardımların içeri girmediğini görüyoruz. Buna rağmen Filistin tarafı ateşkese riayet ediyor" diye ekledi.

'Türkiye'nin tam üyeliği çok önemli'

Bakan Fidan, ayrıca, görüşme sonrası açıklamasında "Romanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği samimi desteği her zaman takdirle karşıladık" ifadelerini kullandı.
Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ise "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği, Karadeniz bölgesindeki güvenliğin sağlanması için çok önemli" dedi.
