İsrail ilk oylamada kabul etmişti: Hamas'tan 'idam tasarısına' sert tepki
İsrail ilk oylamada kabul etmişti: Hamas’tan 'idam tasarısına' sert tepki
Hamas, İsrail Meclisi'nde Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, 'Filistinlilere karşı planlı toplu cinayet... 11.11.2025
Hamas, İsrail Meclisi'nde Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yazılı açıklamada, tasarının 'Filistinlilere yönelik planlı toplu cinayeti meşrulaştırma girişimi' ve İsrail hükümetinin 'ırkçı, suç odaklı politikasının bir uzantısı' olduğu belirtildi.Hamas'ın açıklamasında, tasarının kabul edilmesinin, “işgal altındaki Filistin halkına yönelik organize şekilde kitlesel öldürmeyi meşrulaştırma girişimi” anlamına geldiği vurgulandı. Hamas, tasarının dünya kamuoyunun gözü önünde geçirilmesini uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının, özellikle uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu kaydetti.Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve tüm insan hakları örgütlerine, 'bu tehlikeli ve ırkçı işgal yasasını kınama, İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulama ve tasarının geri çekilmesi için baskı yapma' çağrısında bulundu. Ayrıca, 'İsrail cezaevlerinde sistematik işkence ve kötü muameleye maruz kalan tutukluların durumunu incelemek üzere uluslararası araştırma komisyonları kurulması' talep edildi. Hamas açıklamasında, bu işkenceler nedeniyle onlarca tutuklunun yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının ilk oylaması dün yapıldı. Mecliste tasarı, 39 “evet” oyuna karşılık 16 “hayır” oyu ile geçti. Tasarının yasalaşabilmesi için Meclisteki iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.
Hamas, İsrail Meclisi’nde Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, 'Filistinlilere karşı planlı toplu cinayet girişimi' olarak değerlendirdi. Tasarı, iki oylamadan daha geçerek yasalaşacak.
Hamas, İsrail Meclisi'nde Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yazılı açıklamada, tasarının 'Filistinlilere yönelik planlı toplu cinayeti meşrulaştırma girişimi' ve İsrail hükümetinin 'ırkçı, suç odaklı politikasının bir uzantısı' olduğu belirtildi.
Hamas'ın açıklamasında, tasarının kabul edilmesinin, “işgal altındaki Filistin halkına yönelik organize şekilde kitlesel öldürmeyi meşrulaştırma girişimi” anlamına geldiği vurgulandı. Hamas, tasarının dünya kamuoyunun gözü önünde geçirilmesini uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının, özellikle uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu kaydetti.
Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve tüm insan hakları örgütlerine, 'bu tehlikeli ve ırkçı işgal yasasını kınama, İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulama ve tasarının geri çekilmesi için baskı yapma' çağrısında bulundu.
Ayrıca, 'İsrail cezaevlerinde sistematik işkence ve kötü muameleye maruz kalan tutukluların durumunu incelemek üzere uluslararası araştırma komisyonları kurulması' talep edildi. Hamas açıklamasında, bu işkenceler nedeniyle onlarca tutuklunun yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının ilk oylaması dün yapıldı. Mecliste tasarı, 39 “evet” oyuna karşılık 16 “hayır” oyu ile geçti. Tasarının yasalaşabilmesi için Meclisteki iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.