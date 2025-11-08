https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/husiler-yemende-cia-ve-mossada-bagli-casus-agi-ortaya-cikardiklarini-duyurdu-1100837192.html
Husiler, Yemen'de CIA ve Mossad'a bağlı casus ağı ortaya çıkardıklarını duyurdu
Husiler, Yemen'de CIA ve Mossad'a bağlı casus ağı ortaya çıkardıklarını duyurdu
Sputnik Türkiye
Husilere hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı, CIA, Mossad ve Suudi Arabistan istihbarat servisleri tarafından yönetildiği iddia edilen bir casusluk ağını... 08.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-08T22:08+0300
2025-11-08T22:08+0300
2025-11-08T22:08+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
yemen
cia
husiler
mossad
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
i̇srail
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7d3e84fdbfc03e3257ffcd2bfec702b.jpg
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birden fazla aşamada gerçekleştirilen dikkatle planlanmış bir operasyon sonucunda, CIA’nın Ortak Operasyon Merkezi, İsrail istihbaratı Mossad ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Servisi tarafından yönetilen bir casus ağı ortaya çıkarıldı. Bu ağın karargahı Suudi Arabistan topraklarında bulunuyor" cümleleri yer aldı.Açıklamada, casusluk ağı üyelerinin, sivil ve askeri altyapı tesislerinin konum koordinatlarını iletmeye yarayan modern cihazlarla donatıldıkları belirtilirken bu tesisler arasında, Husilerin İsrail’e karşı saldırılarda kullandıkları balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) rampalarının da yer aldığı kaydedildi.Yapılan açıklamada ayrıca casus hücrelerinin ayrıca hükümet üyeleri ve güvenlik birimlerinin üst düzey yetkililerinin hareketlerini de yakından takip ettiği dile getirildi.Ekim 2023’te İsrail’in Gazze Şeridi’nde başlattığı askeri operasyonların ardından, Husiler Filistinlilere destek amacıyla İsrail’e yönelik askeri eylemler düzenlemeye başlamıştı. Bu kapsamda Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde İsrail ile bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyerek İsrail topraklarına füze ile İHA saldırılar yapmıştılar.Ensarullah Hareketi, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’in merkez ve kuzey bölgelerindeki çoğu vilayeti, başkent Sana dahil olmak üzere kontrolü altında tutuyor. Buna karşılık, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 26 Mart 2015’te Yemen hükümet güçlerini desteklemek ve kaybedilen bölgeleri geri almak amacıyla askeri operasyon başlatmıştı.Birleşmiş Milletler’in 2021 sonu itibarıyla yayımladığı raporlara göre, Yemen’deki çatışmalarda 377 bin kişi hayatını kaybetmiş, ülke ekonomisi 126 milyar dolar zarar görmüş ve yaklaşık 35 milyon nüfusun yüzde 80’i insani yardıma muhtaç duruma düşmüştü..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/husilerin-firlattigi-bomba-yuklu-iha-israilde-bir-otele-isabet-etti-1099483856.html
suudi arabistan
yemen
i̇srail
kızıldeniz
umman körfezi
umman denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e045e22085ba776adef282877ad2202.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, cia, husiler, mossad, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇srail, i̇çişleri bakanlığı, kızıldeniz, umman körfezi, umman denizi, ensarullah
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, cia, husiler, mossad, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇srail, i̇çişleri bakanlığı, kızıldeniz, umman körfezi, umman denizi, ensarullah
Husiler, Yemen'de CIA ve Mossad'a bağlı casus ağı ortaya çıkardıklarını duyurdu
Husilere hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı, CIA, Mossad ve Suudi Arabistan istihbarat servisleri tarafından yönetildiği iddia edilen bir casusluk ağını ortaya çıkardıklarını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birden fazla aşamada gerçekleştirilen dikkatle planlanmış bir operasyon sonucunda, CIA’nın Ortak Operasyon Merkezi, İsrail istihbaratı Mossad ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Servisi tarafından yönetilen bir casus ağı ortaya çıkarıldı. Bu ağın karargahı Suudi Arabistan topraklarında bulunuyor" cümleleri yer aldı.
Açıklamada, casusluk ağı üyelerinin, sivil ve askeri altyapı tesislerinin konum koordinatlarını iletmeye yarayan modern cihazlarla donatıldıkları belirtilirken bu tesisler arasında, Husilerin İsrail’e karşı saldırılarda kullandıkları balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) rampalarının da yer aldığı kaydedildi.
Yapılan açıklamada ayrıca casus hücrelerinin ayrıca hükümet üyeleri ve güvenlik birimlerinin üst düzey yetkililerinin hareketlerini de yakından takip ettiği dile getirildi.
Ekim 2023’te İsrail’in Gazze Şeridi’nde başlattığı askeri operasyonların ardından, Husiler Filistinlilere destek amacıyla İsrail’e yönelik askeri eylemler düzenlemeye başlamıştı. Bu kapsamda Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde İsrail ile bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyerek İsrail topraklarına füze ile İHA saldırılar yapmıştılar.
Ensarullah Hareketi, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’in merkez ve kuzey bölgelerindeki çoğu vilayeti, başkent Sana dahil olmak üzere kontrolü altında tutuyor. Buna karşılık, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 26 Mart 2015’te Yemen hükümet güçlerini desteklemek ve kaybedilen bölgeleri geri almak amacıyla askeri operasyon başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler’in 2021 sonu itibarıyla yayımladığı raporlara göre, Yemen’deki çatışmalarda 377 bin kişi hayatını kaybetmiş, ülke ekonomisi 126 milyar dolar zarar görmüş ve yaklaşık 35 milyon nüfusun yüzde 80’i insani yardıma muhtaç duruma düşmüştü..