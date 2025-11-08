https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/husiler-yemende-cia-ve-mossada-bagli-casus-agi-ortaya-cikardiklarini-duyurdu-1100837192.html

Husiler, Yemen'de CIA ve Mossad'a bağlı casus ağı ortaya çıkardıklarını duyurdu

Husiler, Yemen'de CIA ve Mossad'a bağlı casus ağı ortaya çıkardıklarını duyurdu

Husilere hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı, CIA, Mossad ve Suudi Arabistan istihbarat servisleri tarafından yönetildiği iddia edilen bir casusluk ağını... 08.11.2025, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birden fazla aşamada gerçekleştirilen dikkatle planlanmış bir operasyon sonucunda, CIA’nın Ortak Operasyon Merkezi, İsrail istihbaratı Mossad ve Suudi Arabistan Genel İstihbarat Servisi tarafından yönetilen bir casus ağı ortaya çıkarıldı. Bu ağın karargahı Suudi Arabistan topraklarında bulunuyor" cümleleri yer aldı.Açıklamada, casusluk ağı üyelerinin, sivil ve askeri altyapı tesislerinin konum koordinatlarını iletmeye yarayan modern cihazlarla donatıldıkları belirtilirken bu tesisler arasında, Husilerin İsrail’e karşı saldırılarda kullandıkları balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) rampalarının da yer aldığı kaydedildi.Yapılan açıklamada ayrıca casus hücrelerinin ayrıca hükümet üyeleri ve güvenlik birimlerinin üst düzey yetkililerinin hareketlerini de yakından takip ettiği dile getirildi.Ekim 2023’te İsrail’in Gazze Şeridi’nde başlattığı askeri operasyonların ardından, Husiler Filistinlilere destek amacıyla İsrail’e yönelik askeri eylemler düzenlemeye başlamıştı. Bu kapsamda Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi’nde İsrail ile bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyerek İsrail topraklarına füze ile İHA saldırılar yapmıştılar.Ensarullah Hareketi, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’in merkez ve kuzey bölgelerindeki çoğu vilayeti, başkent Sana dahil olmak üzere kontrolü altında tutuyor. Buna karşılık, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 26 Mart 2015’te Yemen hükümet güçlerini desteklemek ve kaybedilen bölgeleri geri almak amacıyla askeri operasyon başlatmıştı.Birleşmiş Milletler’in 2021 sonu itibarıyla yayımladığı raporlara göre, Yemen’deki çatışmalarda 377 bin kişi hayatını kaybetmiş, ülke ekonomisi 126 milyar dolar zarar görmüş ve yaklaşık 35 milyon nüfusun yüzde 80’i insani yardıma muhtaç duruma düşmüştü..

