İsrail basını: Filistinli tutukluya cinsel saldırı videosunu sızdıran askeri başsavcı intihar girişiminde bulundu

İsrail basını: Filistinli tutukluya cinsel saldırı videosunu sızdıran askeri başsavcı intihar girişiminde bulundu

İbranice basında yer alan haberlere göre geçen hafta da kaybolan IDF'in eski başsavcısı Tomer-Yerushalmi, 'uyku ilacıyla intihar girişiminde bulunduktan' sonra... 11.11.2025

İsrail ordusunun (IDF) eski başsavcısı Tümgeneral Yifat Tomer-Yerushalmi, Ynet’in İbranice yayınının haberine göre intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldı.İsrail polis teşkilatından Danny Levy, olayın ardından yapılan açıklamada haberi doğruladı.Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi, Tomer-Yerushalmi’nin hastaneye kabul edildiğini ve şu anda tıbbi değerlendirmeden geçtiğini açıkladı.Önce kayboldu, sonra ev hapsine alındıGeçen hafta, Gazze’den bir tutuklunun Sde Teiman gözaltı merkezinde askerler tarafından ağır şekilde dövüldüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını gösterdiği öne sürülen bir güvenlik kamerası görüntüsünü sızdırdığını söyleyen Tomer-Yerushalmi, görevinden istifa etmiş ve beş gün boyunca kaybolduktan sonra 10 günlük ev hapsine alınmıştı.Pazar sabahı sağlık ekipleri, Ramat Haşaron’daki evine çağrıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tomer-Yerushalmi bilinci açık halde hastaneye götürüldü ve hayatı tehlikede değil. Yerel basın, başsavcının ‘uyku ilacı içerek intihara kalkıştığını’ belirtti.Pasaportuna el konulabilirYnet’in aktardığına göre polis, Tomer-Yerushalmi’nin hastanede kaldığı süre boyunca ev hapsi koşullarının geçerli sayılmasını mahkemeden talep etmeyi ve ülkeyi terk etmemesi için pasaportuna el koymayı planlıyor.İsimsiz bir üst düzey polis yetkilisi, Tomer-Yerushalmi’nin hastaneye kaldırılmasının soruşturmayı engellemeye çalışabileceği yönünde endişe yarattığını söyledi.Tomer-Yerushalmi: 'dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, adaleti engelleme ve gizli materyali yasa dışı biçimde paylaşma' suçlamalarıyla soruşturuluyor.Soruşturma, İsrail istihbarat örgütü Şin Bet’in rutin bir yalan testi sırasında ortaya çıkmıştı.

