https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/ordu-hukumet-krizi-filistinli-tutukluya-yonelik-cinsel-saldiri-videosunu-sizdiran-israilli-askeri-1100720349.html

Ordu-hükümet krizi: Filistinli tutukluya yönelik cinsel saldırı videosunu sızdıran İsrailli Askeri Başsavcı tutuklandı

Ordu-hükümet krizi: Filistinli tutukluya yönelik cinsel saldırı videosunu sızdıran İsrailli Askeri Başsavcı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Filistinli bir tutukluya yönelik cinsel saldırı görüntülerinin sızması, İsrail’de askerî ve siyasi krizi tetikledi. Videoya onay verdiğini itiraf eden Askeri... 04.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-04T12:41+0300

2025-11-04T12:41+0300

2025-11-04T12:42+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

gali baharav-miara

israel katz

itamar ben-gvir

tel aviv

gazze

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100720056_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4bbbde1d98d9db1fe766b0a80737ad8b.jpg

İsrail ordusunun en üst düzey hukukçusu Yifat Tomer-Yerushalmi, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla tutuklandı. Devlet medyasına göre Tomer-Yerushalmi, Filistinli bir tutukluya yönelik cinsel saldırı görüntülerinin sızdırılmasına onay verdiğini itiraf etti.Bu itiraf, hem askeri yargı sistemi hem de Netanyahu hükümeti açısından büyük bir krize dönüştü. Ülke basını, olayın “İsrail tarihinin en büyük itibar felaketi” olarak nitelendirildiğini yazdı.🔥 Sde Teiman Cezaevi'nde cinsel saldırı i̇ddialarıSkandalın kökeni, Temmuz 2024’te Sde Teiman askeri cezaevinde yaşanan bir olaya dayanıyor.Gazze savaşında tutuklanan bir Filistinli, onlarca tutuklunun önünde İsrail askerleri tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.Olayın ardından askerî savcılık soruşturma başlattı; ancak bazı gruplar cezaevi önünde protestolar düzenledi, hatta bazı göstericiler mahkeme binasını bastı.Skandal, Kanal 12’nin videoyu yayınlamasıyla uluslararası yankı buldu. Tepkiler üzerine hükümet cezaevini kapatma kararı aldı, ancak eleştiriler dinmedi.💥 İtiraf, i̇stifa ve kayıpİsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, sızıntıya ilişkin soruşturma başlattıktan sonra Tomer-Yerushalmi görevden uzaklaştırıldı.İki gün sonra istifa eden general, mektubunda “Tüm sorumluluğu kabul ediyorum” dedi.Ancak istifa mektubunun şu cümlesi gündeme damga vurdu:“Bazı kesimler, en ağır suçları işleyen tutuklulara bile yapılmaması gereken şeylerin farkında değil. Hukukun yanında durduğumuz için hedef olduk.”İstifadan kısa süre sonra kayıplara karışan Tomer-Yerushalmi, Tel Aviv yakınlarında sahilde bulundu. Ardından dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, adaleti engelleme ve gizli bilgi sızdırma suçlamalarıyla gözaltına alındı.🏛 Tel Aviv yönetiminde gerilimBaşbakan Binyamin Netanyahu, olayla ilgili yaptığı açıklamada sızıntıyı “İsrail tarihinin en büyük utancı” olarak nitelendirdi.Savunma Bakanı İsrael Katz, generali “ordu itibarını yerle bir etmekle” suçlayarak rütbesinin geri alınacağını söyledi.İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, “Hukuk kisvesi altında suç işledi” ifadelerini kullandı.Sadece bir hafta içinde, Tomer-Yerushalmi hakkında yedi ayrı resmi açıklama yapıldı.⚔️ Yargı ile siyaset arasında yeni çatışmaSkandal, İsrail’de uzun süredir devam eden yargı reformu tartışmalarını yeniden alevlendirdi.Adalet Bakanı Yariv Levin, Başsavcı Baharav-Miara’yı “çıkar çatışması içinde olmakla” suçlayarak soruşturmadan dışlamaya çalıştı.Başsavcılık bu girişimi “hukuka aykırı siyasi müdahale” olarak niteledi.Levin ise yargı kurumlarına yönelik sert açıklamalarını sürdürerek, “Devletin sahibi gibi davranan elit bir grubun devri kapanıyor” dedi.❓ Tanık kayboldu, dava belirsizOlayın merkezindeki Filistinli tutuklu, ABD arabuluculuğunda yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye iade edildi.Bu nedenle davanın en önemli tanığı artık ifade veremiyor. Soruşturmanın akıbeti belirsizliğini koruyor.Uzmanlar, “Yifat Tomer-Yerushalmi vakasının, İsrail’de Rabin suikastından bu yana en derin kurumsal bölünmeyi tetiklediğini” belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/abd-basini-trump-yonetiminin-gazze-gorev-gucune-dair-taslak-planlarini-paylasti-1100717944.html

tel aviv

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gali baharav-miara, israel katz, itamar ben-gvir, tel aviv, gazze, i̇srail