Husiler'den açıklama: Kızıldeniz ve İsrail'e saldırılar ateşkes boyunca durduruldu
Yemen'deki Husiler, çevrim içi yayımlanan bir mesajda İsrail ve Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurduklarını ima etti. Gazze'deki ateşkesin... 11.11.2025
Yemen’deki Husi hareketinin, Gazze’de sağlanan kırılgan ateşkesin ardından İsrail ve Kızıldeniz’deki deniz ticaretine yönelik saldırılarını durdurduğunu işaret ettiği aktarıldı. Bu mesajın, Hamas’ın askeri kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları’na gönderilen bir mektupla paylaşıldığı ve çevrim içi yayımlandığı ifade edildi.'Saldırılar yeniden başlayabilir' uyarısı Mektupta, Husilerin askeri liderlerinden Tümgeneral Yusuf Hasan el-Madani’nin şu ifadeleri öne çıktı: Resmi bir ateşkes açıklaması yok Husi cephesinden, saldırıların tamamen sona erdiğine dair resmi bir duyuru yapılmadığı vurgulandı. Açıklamanın, net bir taahhüt yerine koşullu bir duruş taşıdığı değerlendirildi. İsrail ordusunun konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.
Husiler'den açıklama: Kızıldeniz ve İsrail'e saldırılar ateşkes boyunca durduruldu

13:43 11.11.2025
Supporters of the Shiite movement of Houthi. File photo
Supporters of the Shiite movement of Houthi. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Osama al-Sabah
/
Multimedya arşivine gidin
Yemen’deki Husiler, çevrim içi yayımlanan bir mesajda İsrail ve Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırıları durdurduklarını ima etti. Gazze’deki ateşkesin bozulması halinde operasyonlara yeniden başlayabilecekleri belirtildi.
Yemen’deki Husi hareketinin, Gazze’de sağlanan kırılgan ateşkesin ardından İsrail ve Kızıldeniz’deki deniz ticaretine yönelik saldırılarını durdurduğunu işaret ettiği aktarıldı. Bu mesajın, Hamas’ın askeri kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları’na gönderilen bir mektupla paylaşıldığı ve çevrim içi yayımlandığı ifade edildi.

'Saldırılar yeniden başlayabilir' uyarısı

Mektupta, Husilerin askeri liderlerinden Tümgeneral Yusuf Hasan el-Madani’nin şu ifadeleri öne çıktı:
Gelişmeleri yakından izliyoruz. Gazze’ye yönelik saldırılar tekrar başlarsa, Siyonist varlığın derinliklerine karşı askeri operasyonlara döneceğiz ve Kızıldeniz ile Arap Denizi’nde İsrail’e uygulanan deniz yasağını yeniden başlatacağız.

Resmi bir ateşkes açıklaması yok

Husi cephesinden, saldırıların tamamen sona erdiğine dair resmi bir duyuru yapılmadığı vurgulandı. Açıklamanın, net bir taahhüt yerine koşullu bir duruş taşıdığı değerlendirildi. İsrail ordusunun konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.
