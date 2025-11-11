https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/husilerden-aciklama-kizildeniz-ve-israile-saldirilar-ateskes-boyunca-durduruldu-1100893725.html
Husiler'den açıklama: Kızıldeniz ve İsrail'e saldırılar ateşkes boyunca durduruldu
Yemen’deki Husi hareketinin, Gazze’de sağlanan kırılgan ateşkesin ardından İsrail ve Kızıldeniz’deki deniz ticaretine yönelik saldırılarını durdurduğunu işaret ettiği aktarıldı. Bu mesajın, Hamas’ın askeri kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları’na gönderilen bir mektupla paylaşıldığı ve çevrim içi yayımlandığı ifade edildi.'Saldırılar yeniden başlayabilir' uyarısı Mektupta, Husilerin askeri liderlerinden Tümgeneral Yusuf Hasan el-Madani’nin şu ifadeleri öne çıktı: Resmi bir ateşkes açıklaması yok Husi cephesinden, saldırıların tamamen sona erdiğine dair resmi bir duyuru yapılmadığı vurgulandı. Açıklamanın, net bir taahhüt yerine koşullu bir duruş taşıdığı değerlendirildi. İsrail ordusunun konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.
