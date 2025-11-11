https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/guneste-pes-pese-patlamalar-jeomanyetik-firtina-uyarisi-1100883786.html

Güneş’te peş peşe patlamalar: Jeomanyetik fırtına uyarısı

Güneş’te peş peşe patlamalar: Jeomanyetik fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

Güneş’te son günlerde art arda yaşanan şiddetli patlamalar, Dünya’yı etkileyebilecek güçlü bir jeomanyetik fırtınaya yol açabilir. Uzaya savrulan parçacıkların... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T09:54+0300

2025-11-11T09:54+0300

2025-11-11T10:03+0300

dünya

güneş

güneş fırtınası

güneş patlaması

jeomanyetik fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100883845_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_110db0f518232212b3ccefeb9c8dfec0.jpg

Uzay hava gözlemevlerine göre, Güneş’in AR4274 aktif bölgesinde iki büyük X-sınıfı güneş patlaması meydana geldi. İlk patlama 9 Kasım’da X1.7 şiddetinde gerçekleşti ve Dünya’ya doğru ilerleyen bir koronal kütle fırlaması (CME) oluşturdu.Bu patlama, R3 düzeyinde bir radyo kesintisine neden oldu ve etkilerinin 11–12 Kasım tarihleri arasında Dünya’nın manyetik alanını sarsması bekleniyor.İkinci patlama ise 10 Kasım sabahı saatlerinde X1.2 şiddetinde meydana geldi. Uzmanlar, bu patlamanın da Dünya yönüne güçlü bir CME gönderdiğini belirtiyor.Jeomanyetik fırtına uyarısıNOAA tarafından yapılan açıklamada, 10 Kasım için G1 (hafif) ve 11–12 Kasım için G2 (orta şiddette) jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı. 12 Kasım içinse G3 (güçlü) seviye olasılığı değerlendiriliyor.Bu tür fırtınalar, uydu iletişim sistemlerinde, elektrik şebekelerinde ve radyo sinyallerinde kesintilere yol açabiliyor. Ayrıca, aurora (kuzey ışıkları) gözlemlerinin ABD’nin kuzey eyaletlerinden Avrupa’nın kuzeyine kadar geniş bir alanda görülmesini sağlayabilir.Üçüncü CME yolda: Bilim insanları tetikteUzmanlar, 7 Kasım’daki önceki CME’nin 10 Kasım civarında Dünya’yı kısmen etkileyebileceğini, ancak asıl etkinin 9 ve 10 Kasım’daki X-sınıfı patlamalardan kaynaklanacağını belirtiyor.NASA’nın SOHO ve STEREO uzay araçlarından gelen yeni görüntüler, üçüncü ve muhtemelen daha büyük bir CME’nin 12 Kasım civarında Dünya’ya çarpabileceğini gösteriyor.NOAA’nın Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), CME’lerin hızını ve yönünü analiz etmeyi sürdürüyor. Ön bulgular, 9 Kasım’daki CME’nin daha yavaş, 10 Kasım’daki CME’nin ise daha hızlı hareket ettiğini ortaya koydu. Bu da iki patlamanın Dünya’ya yakın bir zaman aralığında ulaşabileceği anlamına geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/meteorolojiden-7-bolge-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-sicakliklar-dusuyor-1100880053.html

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güneş, güneş fırtınası, güneş patlaması, jeomanyetik fırtına