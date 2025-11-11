Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze'de aşı krizi: İsrail bir milyondan fazla şırıngayı sınırda bekletiyor
Gazze'de aşı krizi: İsrail bir milyondan fazla şırıngayı sınırda bekletiyor
UNICEF, Gazze’ye gönderilmesi planlanan 1.6 milyon şırınga ve aşıların saklanması için kullanılan medikal ekipmanların İsrail tarafından sınırda bekletildiğini... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
UNICEF’ten yapılan açıklamada, Gazze’de planlanan geniş çaplı çocuk aşı programı için kritik öneme sahip malzemelerin sınırdan geçirilmesine izin verilmediği söylendi. Engellenen ürünler arasında 1.6 milyon şırınga, aşıların saklanması için kullanılan güneş enerjili medikal buzdolapları ve bebek mamaları için gerekli ekipmanlar bulunduğu aktarıldı.'Malzemeler ağustostan beri bekliyor' Kuruluş, söz konusu tıbbi malzemelerin ağustos ayından bu yana gümrükte beklediğini açıkladı. Bu süreçte Gazze’de sağlık hizmetlerinin altyapısının ciddi şekilde zarar gördüğü, özellikle çocukların aşıya erişiminin kritik bir eşikte olduğu vurgulandı.Ateşkes kırılgan, sağlık sistemi kırılgan Aşı çalışmalarının kırılgan bir ateşkes döneminde planlandığı belirtilirken, mevcut koşulların salgın hastalık riskini artırdığı ifade edildi. UNICEF’in açıklamasında, aşı kampanyasının malzeme girişine bağlı olduğu mesajı verildi.
Gazze'de aşı krizi: İsrail bir milyondan fazla şırıngayı sınırda bekletiyor

18:37 11.11.2025
Gazze'de 650 bin çocuk açlıkla mücadele ediyor
Gazze’de 650 bin çocuk açlıkla mücadele ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© AA
Abone ol
UNICEF, Gazze’ye gönderilmesi planlanan 1.6 milyon şırınga ve aşıların saklanması için kullanılan medikal ekipmanların İsrail tarafından sınırda bekletildiğini açıkladı. Yardım malzemelerinin aylardır giriş izni alamadığı, durumun çocuk sağlığını tehlikeye attığı bildirildi.
UNICEF’ten yapılan açıklamada, Gazze’de planlanan geniş çaplı çocuk aşı programı için kritik öneme sahip malzemelerin sınırdan geçirilmesine izin verilmediği söylendi. Engellenen ürünler arasında 1.6 milyon şırınga, aşıların saklanması için kullanılan güneş enerjili medikal buzdolapları ve bebek mamaları için gerekli ekipmanlar bulunduğu aktarıldı.

'Malzemeler ağustostan beri bekliyor'

Kuruluş, söz konusu tıbbi malzemelerin ağustos ayından bu yana gümrükte beklediğini açıkladı. Bu süreçte Gazze’de sağlık hizmetlerinin altyapısının ciddi şekilde zarar gördüğü, özellikle çocukların aşıya erişiminin kritik bir eşikte olduğu vurgulandı.

Ateşkes kırılgan, sağlık sistemi kırılgan

Aşı çalışmalarının kırılgan bir ateşkes döneminde planlandığı belirtilirken, mevcut koşulların salgın hastalık riskini artırdığı ifade edildi. UNICEF’in açıklamasında, aşı kampanyasının malzeme girişine bağlı olduğu mesajı verildi.
