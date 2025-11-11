https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/gazzede-asi-krizi-israil-bir-milyondan-fazla-siringayi-sinirda-bekletiyor-1100906365.html
Gazze'de aşı krizi: İsrail bir milyondan fazla şırıngayı sınırda bekletiyor
Gazze'de aşı krizi: İsrail bir milyondan fazla şırıngayı sınırda bekletiyor
Sputnik Türkiye
UNICEF, Gazze’ye gönderilmesi planlanan 1.6 milyon şırınga ve aşıların saklanması için kullanılan medikal ekipmanların İsrail tarafından sınırda bekletildiğini... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T18:37+0300
2025-11-11T18:37+0300
2025-11-11T18:37+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
i̇srail
unicef
ortadoğu
aşı
gazze ablukası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097839464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_864811ca77f06d4d9bef7900465a80f2.jpg
UNICEF’ten yapılan açıklamada, Gazze’de planlanan geniş çaplı çocuk aşı programı için kritik öneme sahip malzemelerin sınırdan geçirilmesine izin verilmediği söylendi. Engellenen ürünler arasında 1.6 milyon şırınga, aşıların saklanması için kullanılan güneş enerjili medikal buzdolapları ve bebek mamaları için gerekli ekipmanlar bulunduğu aktarıldı.'Malzemeler ağustostan beri bekliyor' Kuruluş, söz konusu tıbbi malzemelerin ağustos ayından bu yana gümrükte beklediğini açıkladı. Bu süreçte Gazze’de sağlık hizmetlerinin altyapısının ciddi şekilde zarar gördüğü, özellikle çocukların aşıya erişiminin kritik bir eşikte olduğu vurgulandı.Ateşkes kırılgan, sağlık sistemi kırılgan Aşı çalışmalarının kırılgan bir ateşkes döneminde planlandığı belirtilirken, mevcut koşulların salgın hastalık riskini artırdığı ifade edildi. UNICEF’in açıklamasında, aşı kampanyasının malzeme girişine bağlı olduğu mesajı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/disisleri-bakanligi-israilin-gazze-seridine-yonelik-gerceklestirdigi-saldirilar-ateskesi-acik-1100564379.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097839464_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec145a1214fc0e0a56aa690e13f8772c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, i̇srail, unicef, ortadoğu, aşı, gazze ablukası
gazze, i̇srail, unicef, ortadoğu, aşı, gazze ablukası
Gazze'de aşı krizi: İsrail bir milyondan fazla şırıngayı sınırda bekletiyor
UNICEF, Gazze’ye gönderilmesi planlanan 1.6 milyon şırınga ve aşıların saklanması için kullanılan medikal ekipmanların İsrail tarafından sınırda bekletildiğini açıkladı. Yardım malzemelerinin aylardır giriş izni alamadığı, durumun çocuk sağlığını tehlikeye attığı bildirildi.
UNICEF’ten yapılan açıklamada, Gazze’de planlanan geniş çaplı çocuk aşı programı için kritik öneme sahip malzemelerin sınırdan geçirilmesine izin verilmediği söylendi. Engellenen ürünler arasında 1.6 milyon şırınga, aşıların saklanması için kullanılan güneş enerjili medikal buzdolapları ve bebek mamaları için gerekli ekipmanlar bulunduğu aktarıldı.
'Malzemeler ağustostan beri bekliyor'
Kuruluş, söz konusu tıbbi malzemelerin ağustos
ayından bu yana gümrükte beklediğini açıkladı. Bu süreçte Gazze’de
sağlık hizmetlerinin altyapısının ciddi şekilde zarar gördüğü, özellikle çocukların aşıya erişiminin kritik bir eşikte
olduğu vurgulandı.
Ateşkes kırılgan, sağlık sistemi kırılgan
Aşı çalışmalarının kırılgan bir ateşkes döneminde planlandığı belirtilirken, mevcut koşulların salgın hastalık riskini artırdığı ifade edildi. UNICEF’in
açıklamasında, aşı kampanyasının malzeme girişine bağlı olduğu mesajı verildi.