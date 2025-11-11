https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/gazzede-asi-krizi-israil-bir-milyondan-fazla-siringayi-sinirda-bekletiyor-1100906365.html

Gazze'de aşı krizi: İsrail bir milyondan fazla şırıngayı sınırda bekletiyor

11.11.2025

UNICEF’ten yapılan açıklamada, Gazze’de planlanan geniş çaplı çocuk aşı programı için kritik öneme sahip malzemelerin sınırdan geçirilmesine izin verilmediği söylendi. Engellenen ürünler arasında 1.6 milyon şırınga, aşıların saklanması için kullanılan güneş enerjili medikal buzdolapları ve bebek mamaları için gerekli ekipmanlar bulunduğu aktarıldı.'Malzemeler ağustostan beri bekliyor' Kuruluş, söz konusu tıbbi malzemelerin ağustos ayından bu yana gümrükte beklediğini açıkladı. Bu süreçte Gazze’de sağlık hizmetlerinin altyapısının ciddi şekilde zarar gördüğü, özellikle çocukların aşıya erişiminin kritik bir eşikte olduğu vurgulandı.Ateşkes kırılgan, sağlık sistemi kırılgan Aşı çalışmalarının kırılgan bir ateşkes döneminde planlandığı belirtilirken, mevcut koşulların salgın hastalık riskini artırdığı ifade edildi. UNICEF’in açıklamasında, aşı kampanyasının malzeme girişine bağlı olduğu mesajı verildi.

