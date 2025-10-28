https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/disisleri-bakanligi-israilin-gazze-seridine-yonelik-gerceklestirdigi-saldirilar-ateskesi-acik-1100564379.html

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor

Sputnik Türkiye

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ateşkesi açık biçimde ihlal... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T23:35+0300

2025-10-28T23:35+0300

2025-10-28T23:53+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

dışişleri bakanlığı

gazze

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100204388_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_735166fdba65a56118e9cae700f9b661.jpg

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir" ifadesine yer verildi.Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, "Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" denildi.İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hattın ilerisinde bulunuyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir vermesi sonrası Gazze'de patlama sesleri yükselmişti. Hamas, Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/ak-parti-sozcusu-celik-israilin-gazzeye-saldirisi-baris-isteyen-herkese-donuk-yapilan-bir-soykirim-1100562947.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, gazze, i̇srail