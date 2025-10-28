https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/disisleri-bakanligi-israilin-gazze-seridine-yonelik-gerceklestirdigi-saldirilar-ateskesi-acik-1100564379.html
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ateşkesi açık biçimde ihlal... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T23:35+0300
2025-10-28T23:35+0300
2025-10-28T23:53+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
dışişleri bakanlığı
gazze
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100204388_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_735166fdba65a56118e9cae700f9b661.jpg
Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir" ifadesine yer verildi.Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, "Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" denildi.İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hattın ilerisinde bulunuyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir vermesi sonrası Gazze'de patlama sesleri yükselmişti. Hamas, Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/ak-parti-sozcusu-celik-israilin-gazzeye-saldirisi-baris-isteyen-herkese-donuk-yapilan-bir-soykirim-1100562947.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100204388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30e5977418921c92a0bdf1495a412873.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dışişleri bakanlığı, gazze, i̇srail
dışişleri bakanlığı, gazze, i̇srail
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
23:35 28.10.2025 (güncellendi: 23:53 28.10.2025)
İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor" açıklaması geldi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir" ifadesine yer verildi.
Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir" denildi.
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hattın ilerisinde bulunuyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, orduyla istişarelerin ardından Gazze'ye 'güçlü saldırılar' için emir vermesi sonrası Gazze'de patlama sesleri yükselmişti.
Hamas, Telegram hesabından yapılan açıklamada, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğunu belirtmişti.