https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/galatasaraydan-bahis-sorusturmasiyla-ilgili-aciklama-surec-kulubumuz-tarafindan-titizlikle-takip-1100876036.html
Galatasaray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir'
Galatasaray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturmasında yer almasıyla ilgili sürecin taraflarınca titizlikle takip edilmekte... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T00:20+0300
2025-11-11T00:20+0300
2025-11-11T00:24+0300
galatasaray
spor
eren elmalı
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098583380_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e82682de36168cd7bd9ae7608ef87730.jpg
Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı."Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır"ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/eren-elmali-a-milli-takim-aday-kadrosundan-cikarildi-1100875726.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098583380_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_52d300a7c22c43919a0b02a5bf8155fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, eren elmalı, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
galatasaray, eren elmalı, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Galatasaray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir'
00:20 11.11.2025 (güncellendi: 00:24 11.11.2025)
Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturmasında yer almasıyla ilgili sürecin taraflarınca titizlikle takip edilmekte olduğunu bildirdi. Açıklamada bu sürecin futbolcuların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşması temenni edildi.
Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.
"Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır"ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar ifade edildi:
"Galatasaray Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur. Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır."