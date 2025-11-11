Galatasaray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir'

"Galatasaray Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur. Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır."