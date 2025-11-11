Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/galatasaraydan-bahis-sorusturmasiyla-ilgili-aciklama-surec-kulubumuz-tarafindan-titizlikle-takip-1100876036.html
Galatasaray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir'
Galatasaray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturmasında yer almasıyla ilgili sürecin taraflarınca titizlikle takip edilmekte... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T00:20+0300
2025-11-11T00:24+0300
galatasaray
spor
eren elmalı
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098583380_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e82682de36168cd7bd9ae7608ef87730.jpg
Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı."Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır"ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/eren-elmali-a-milli-takim-aday-kadrosundan-cikarildi-1100875726.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098583380_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_52d300a7c22c43919a0b02a5bf8155fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, eren elmalı, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
galatasaray, eren elmalı, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

Galatasaray'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir'

00:20 11.11.2025 (güncellendi: 00:24 11.11.2025)
© AA / Bünyamin ÇelikRAMS Park
RAMS Park - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© AA / Bünyamin Çelik
Abone ol
Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturmasında yer almasıyla ilgili sürecin taraflarınca titizlikle takip edilmekte olduğunu bildirdi. Açıklamada bu sürecin futbolcuların kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşması temenni edildi.
Galatasaray Kulübü, futbolcuları Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.
"Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır"ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar ifade edildi:
"Galatasaray Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur. Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır."
Eren Elmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
SPOR
Eren Elmalı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
Dün, 23:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала