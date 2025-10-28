Türkiye
Tiyatrocu Eda Saraç, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklandı
Tiyatrocu Eda Saraç, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklandı
Tiyatro sanatçısı ve öğretim görevlisi Eda Saraç, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Saraç, tutuklandı. 28.10.2025
Tiyatro sanatçısı ve öğretim görevlisi Eda Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı program alanında kurulan güvenlik bariyerlerinden geçişine izin verilmemesi üzerine polisle tartıştığı iddia edildi. Gözaltına alınan Saraç, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.

Bariyerlerdeki polisle tartıştığı iddia edildi

Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan tiyatro sanatçısı Eda Saraç'ın 25 Ekim 2025 akşamı Harbiye'deki sahnesine yetişmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kurulan bariyerlerde polisle tartıştığı iddia edildi. Saraç polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tiyatro sanatçısı ve öğretim görevlisi Eda Saraç, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Saraç, tutuklandı.
Tiyatro sanatçısı ve öğretim görevlisi Eda Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı program alanında kurulan güvenlik bariyerlerinden geçişine izin verilmemesi üzerine polisle tartıştığı iddia edildi. Gözaltına alınan Saraç, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.

Bariyerlerdeki polisle tartıştığı iddia edildi

Piri Reis Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan tiyatro sanatçısı Eda Saraç'ın 25 Ekim 2025 akşamı Harbiye’deki sahnesine yetişmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kurulan bariyerlerde polisle tartıştığı iddia edildi. Saraç polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
