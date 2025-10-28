https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/tiyatrocu-eda-sarac-cumhurbaskanina-hakaret-iddiasiyla-tutuklandi-1100544730.html

Tiyatrocu Eda Saraç, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklandı

Tiyatrocu Eda Saraç, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklandı

Sputnik Türkiye

Tiyatro sanatçısı ve öğretim görevlisi Eda Saraç, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Saraç, tutuklandı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T14:09+0300

2025-10-28T14:09+0300

2025-10-28T14:09+0300

türki̇ye

gözaltı

tutuklama

cumhurbaşkanına hakaret

eda saraç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/12/1053978413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd805be644bed3a61c992cdd44419648.jpg

Tiyatro sanatçısı ve öğretim görevlisi Eda Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı program alanında kurulan güvenlik bariyerlerinden geçişine izin verilmemesi üzerine polisle tartıştığı iddia edildi. Gözaltına alınan Saraç, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.Bariyerlerdeki polisle tartıştığı iddia edildiPiri Reis Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan tiyatro sanatçısı Eda Saraç'ın 25 Ekim 2025 akşamı Harbiye’deki sahnesine yetişmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kurulan bariyerlerde polisle tartıştığı iddia edildi. Saraç polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/hacettepe-universitesinde-tasli-sopali-kavgada-2-ogrenci-yaralandi-23-gozalti-1100534265.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eda saraç tutuklama, eda saraç gözaltı