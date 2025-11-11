https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/finlandiya-disisleri-bakani-avrupa-rusya-ile-dogrudan-diyaloga-hazir-degil-1100905434.html
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Avrupa Rusya ile doğrudan diyaloga hazır değil
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Avrupa Rusya ile doğrudan diyaloga hazır değil
Sputnik Türkiye
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, eski Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ‘Avrupa'nın Rusya ile Trump örneği üzerinden doğrudan diyalog kurması... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T18:11+0300
2025-11-11T18:11+0300
2025-11-11T18:11+0300
dünya
elina valtonen
finlandiya
sauli niinistö
donald trump
avrupa
rusya
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069171289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c7bb303fddb6280f203c823c9bfc9d9.jpg
Yle televizyonunun aktardığına göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, eski Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ‘Avrupa'nın Rusya ile doğrudan diyalog kurması ve bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ı örnek alması gerektiği’ yönündeki açıklamasına karşı çıkarak, Avrupa'nın buna henüz hazır olmadığını ifade etti.Valtonen, bu tür bir diyaloğun ancak doğru koşullar altında gerçekleşebileceğini belirterek, “Niinistö'nün, ABD Başkanı'nın Rusya ile diyaloga girdiği, bizim ise girmediğimiz yönündeki endişesini anlıyorum. Elbette, bir noktada diyalog zamanı gelecektir, ancak o zaman diyaloğun amacının ne olduğunu bilmemiz ve Rusya'dan da bir ışık görmemiz gerekiyor” dedi.Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm önerilerini sürdürdüğünü ancak Avrupa'nın ve Kiev yönetiminin bu yönde herhangi bir adım atma konusunda isteksiz olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/ab-von-der-leyen-liderliginde-yeni-bir-istihbarat-teskilati-kuracak-1100889357.html
finlandiya
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069171289_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_467748e92fd7e971dadf98ba18d11ec8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elina valtonen, finlandiya, sauli niinistö, donald trump, avrupa, rusya, kiev
elina valtonen, finlandiya, sauli niinistö, donald trump, avrupa, rusya, kiev
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Avrupa Rusya ile doğrudan diyaloga hazır değil
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, eski Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ‘Avrupa'nın Rusya ile Trump örneği üzerinden doğrudan diyalog kurması gerektiği' yönündeki açıklamalarına katılmadığını belirtti.
Yle televizyonunun aktardığına göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, eski Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ‘Avrupa'nın Rusya ile doğrudan diyalog kurması ve bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ı örnek alması gerektiği’ yönündeki açıklamasına karşı çıkarak, Avrupa'nın buna henüz hazır olmadığını ifade etti.
Valtonen, bu tür bir diyaloğun ancak doğru koşullar altında gerçekleşebileceğini belirterek, “Niinistö'nün, ABD Başkanı'nın Rusya ile diyaloga girdiği, bizim ise girmediğimiz yönündeki endişesini anlıyorum. Elbette, bir noktada diyalog zamanı gelecektir, ancak o zaman diyaloğun amacının ne olduğunu bilmemiz ve Rusya'dan da bir ışık görmemiz gerekiyor” dedi.
Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm önerilerini sürdürdüğünü ancak Avrupa'nın ve Kiev yönetiminin bu yönde herhangi bir adım atma konusunda isteksiz olduğunu belirtmişti.