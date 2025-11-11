https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/finlandiya-disisleri-bakani-avrupa-rusya-ile-dogrudan-diyaloga-hazir-degil-1100905434.html

Finlandiya Dışişleri Bakanı: Avrupa Rusya ile doğrudan diyaloga hazır değil

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, eski Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ‘Avrupa'nın Rusya ile Trump örneği üzerinden doğrudan diyalog kurması... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Yle televizyonunun aktardığına göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, eski Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ‘Avrupa'nın Rusya ile doğrudan diyalog kurması ve bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ı örnek alması gerektiği’ yönündeki açıklamasına karşı çıkarak, Avrupa'nın buna henüz hazır olmadığını ifade etti.Valtonen, bu tür bir diyaloğun ancak doğru koşullar altında gerçekleşebileceğini belirterek, “Niinistö'nün, ABD Başkanı'nın Rusya ile diyaloga girdiği, bizim ise girmediğimiz yönündeki endişesini anlıyorum. Elbette, bir noktada diyalog zamanı gelecektir, ancak o zaman diyaloğun amacının ne olduğunu bilmemiz ve Rusya'dan da bir ışık görmemiz gerekiyor” dedi.Daha önce, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barışçıl çözüm önerilerini sürdürdüğünü ancak Avrupa'nın ve Kiev yönetiminin bu yönde herhangi bir adım atma konusunda isteksiz olduğunu belirtmişti.

