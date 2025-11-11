https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/fidan-abdde-temaslarda-bulundu-pek-cok-yetkiliyle-gorustu-1100877784.html

Fidan ABD'de temaslarda bulundu: Pek çok yetkiliyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, ABD Dışişleri yetkilileri ve Suriye yetkilileri ile bir... 11.11.2025

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve birçok yetkiliyle Beyaz Saray'da görüşmeler yapmak üzere ABD tarafından davet edildiğini açıkladı.Ayrıca Fidan, ziyaretinin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ziyaretiyle denk geldiğini ifade ederek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Fidan, Şara'nın Trump ve ekibiyle görüştüğünü ve görüşmenin bir kısmında kendisinin de davet edildiğini kaydederek, özellikle Trump'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini bildirdi ve Türkiye'nin Suriye'yle ilgili genel görüşlerini ve ABD ile işbirliği fırsatlarını görüştüklerini aktardı.Aynı zamanda Fidan, Beyaz Saray'da Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Witkoff ve Barrack'ın da bulunduğu uzun bir toplantı yaptıklarını belirterek, bu toplantıya daha sonra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:Witkoff ve Barrack ile ayrı görüşmeFidan, Witkoff ve Barrack ile ayrı bir toplantıya devam ettiklerini belirterek, Witkoff'un sorumlu olduğu Filistin dosyasındaki birçok konuyu Gazze'de kabul edilen ateşkes ile ilgili aksayan sorunları, Rusya-Ukrayna için şu anda bulunulan kritik eşikte neler yapılabileceğine, İran nükleer müzakerelerinde ABD'nin pozisyonunu ve bundan sonra nasıl adımlar atılması gerektiğini de değerlendirdiklerini kaydetti. Ayrıca Fidan, görüşmelerin neticeleriyle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bilgilendirdiklerini söyledi.'Sezar Yasası'nın tamamen ortadan kaldırılması önemli'Şu anda Suriye ekonomisinin tekrar ayağa kalkması için Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) adı verilen yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasıyla alakalı neler yapılabileceğine odaklanıldığına işaret eden Fidan, şunları kaydetti:Suriye’de 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin bulunduğu yerlerde durumun ne olacağı ile ilgili konuların ele alınması açısından da görüşmelerin önemli olduğunu vurgulayan Fidan, şu şekilde konuştu:Fidan, Suriye, ABD ve Türkiye dışişleri bakanları olarak Şeybani ve Rubio ile üçlü görüşme de yaptıklarını da ekledi.Fidan, Barrack hakkında ise Barrack'ın sürekli bu konuda iletişimde bulunulabilecek bir büyükelçi olmasına değinerek, şu ifadeleri kullandı:Fidan, Gazze'deki ateşkes süreci hakkında şunları söyledi:Fidan, 3 Kasım'da İstanbul'da yapılan Gazze konulu toplantıyı hatırlatarak, toplantıda konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

