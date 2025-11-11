https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/eski-cia-subayi-johnson-oresniki-degerlendirdi-bununla-karsilastirilabilecek-hicbir-sey-batida-yok-1100879104.html
Eski CIA subayı Johnson, 'Oreşnik'i değerlendirdi: 'Bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey Batı'da yok'
Eski CIA subayı Johnson, ‘Oreşnik’i değerlendirdi: 'Bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey Batı’da yok'
11.11.2025
Eski CIA subayı Larry Johnson YouTube’da Andrew Napolitano’nun kanalına verdiği röportajda, Rusya’nın, yeni füze sistemleri geliştirerek Batı’nın karşı koyamayacağı önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi. Johnson yaptığı açıklamada, “Bizim Patriot füze sistemimiz bazı geleneksel füzeler ve dronlara karşı iyi olabilir, ancak balistik hipersonik füzelere karşı tamamen etkisiz. Rusya ise çok daha etkileyici bir şeye sahip. Onlar ‘Oreşnik’i sergiliyor, ki anlayacağınız üzere bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey Batı’da yok” ifadelerini kullandı. Eski subay, Washington’ın Moskova ile stratejik istikrar konusundaki anlaşmalardan çekilmesinin doğal sonucu olarak Rus askeri kompleksinin modernizasyonunun hızlandığını belirterek “ABD’nin çekildiği her anlaşma sonrasında, Rusya tam da o alanlarda önemli ilerleme kaydetti” diye ekledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Poseidon' denizaltı insansız aracı ile 'Burevestnik' seyir füzesi geliştirme ekiplerini ödüllendirmiş ve 'Oreşnik' füze sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu. Putin, yeni silah sistemlerinin geliştirilmesinin tarihsel önem taşıdığını, ülkenin güvenliği ve stratejik denge açısından on yıllar boyunca kritik olacağını vurgulamıştı. Bununla birlikte, Rusya’nın kimseye tehdit oluşturmadığının da altını çizmişti. Ayrıca Putin, Stratejik Saldırı Silahlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında belirlenen kısıtlamalara 5 Şubat’tan itibaren bir yıl süreyle uymaya hazır olduklarını açıklamıştı.
