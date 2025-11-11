Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/eski-cia-subayi-johnson-oresniki-degerlendirdi-bununla-karsilastirilabilecek-hicbir-sey-batida-yok-1100879104.html
Eski CIA subayı Johnson, ‘Oreşnik’i değerlendirdi: 'Bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey Batı’da yok'
Eski CIA subayı Johnson, ‘Oreşnik’i değerlendirdi: 'Bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey Batı’da yok'
Sputnik Türkiye
Eski CIA subayı Larry Johnson, 'Poseidon' denizaltı insansız aracı, 'Burevestnik' seyir füzesi ve 'Oreşnik' füze sistemini değerlendirerek, Batı'nın... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T05:00+0300
2025-11-11T05:00+0300
dünya
abd
larry johnson
andrew napolitano
rusya
batı
abd
cia
poseidon
oreşnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100878944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7042c5e42a41ff4856c9ab6b9ea762a.jpg
Eski CIA subayı Larry Johnson YouTube’da Andrew Napolitano’nun kanalına verdiği röportajda, Rusya’nın, yeni füze sistemleri geliştirerek Batı’nın karşı koyamayacağı önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi. Johnson yaptığı açıklamada, “Bizim Patriot füze sistemimiz bazı geleneksel füzeler ve dronlara karşı iyi olabilir, ancak balistik hipersonik füzelere karşı tamamen etkisiz. Rusya ise çok daha etkileyici bir şeye sahip. Onlar ‘Oreşnik’i sergiliyor, ki anlayacağınız üzere bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey Batı’da yok” ifadelerini kullandı. Eski subay, Washington’ın Moskova ile stratejik istikrar konusundaki anlaşmalardan çekilmesinin doğal sonucu olarak Rus askeri kompleksinin modernizasyonunun hızlandığını belirterek “ABD’nin çekildiği her anlaşma sonrasında, Rusya tam da o alanlarda önemli ilerleme kaydetti” diye ekledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Poseidon' denizaltı insansız aracı ile 'Burevestnik' seyir füzesi geliştirme ekiplerini ödüllendirmiş ve 'Oreşnik' füze sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu. Putin, yeni silah sistemlerinin geliştirilmesinin tarihsel önem taşıdığını, ülkenin güvenliği ve stratejik denge açısından on yıllar boyunca kritik olacağını vurgulamıştı. Bununla birlikte, Rusya’nın kimseye tehdit oluşturmadığının da altını çizmişti. Ayrıca Putin, Stratejik Saldırı Silahlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında belirlenen kısıtlamalara 5 Şubat’tan itibaren bir yıl süreyle uymaya hazır olduklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/lukasenko-rus-oresnik-fuzesi-sabit-durmayacak-belarus-topraklarinda-devriye-gezecek--1100864958.html
rusya
batı
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100878944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_63cb507a15fce634d2ad78291d2b43c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, larry johnson, andrew napolitano, rusya, batı, abd, cia, poseidon, oreşnik
abd, larry johnson, andrew napolitano, rusya, batı, abd, cia, poseidon, oreşnik

Eski CIA subayı Johnson, ‘Oreşnik’i değerlendirdi: 'Bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey Batı’da yok'

05:00 11.11.2025
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин провёл тренировку стратегических ядерных сил
Президент Владимир Путин провёл тренировку стратегических ядерных сил - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Eski CIA subayı Larry Johnson, 'Poseidon' denizaltı insansız aracı, 'Burevestnik' seyir füzesi ve 'Oreşnik' füze sistemini değerlendirerek, Batı'nın karşılaştırılabilecek herhangi bir şeyi olmadığını söyledi.
Eski CIA subayı Larry Johnson YouTube’da Andrew Napolitano’nun kanalına verdiği röportajda, Rusya’nın, yeni füze sistemleri geliştirerek Batı’nın karşı koyamayacağı önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi.
Johnson yaptığı açıklamada, “Bizim Patriot füze sistemimiz bazı geleneksel füzeler ve dronlara karşı iyi olabilir, ancak balistik hipersonik füzelere karşı tamamen etkisiz. Rusya ise çok daha etkileyici bir şeye sahip. Onlar ‘Oreşnik’i sergiliyor, ki anlayacağınız üzere bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey Batı’da yok” ifadelerini kullandı.
Eski subay, Washington’ın Moskova ile stratejik istikrar konusundaki anlaşmalardan çekilmesinin doğal sonucu olarak Rus askeri kompleksinin modernizasyonunun hızlandığını belirterek “ABD’nin çekildiği her anlaşma sonrasında, Rusya tam da o alanlarda önemli ilerleme kaydetti” diye ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Poseidon' denizaltı insansız aracı ile 'Burevestnik' seyir füzesi geliştirme ekiplerini ödüllendirmiş ve 'Oreşnik' füze sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu.
Putin, yeni silah sistemlerinin geliştirilmesinin tarihsel önem taşıdığını, ülkenin güvenliği ve stratejik denge açısından on yıllar boyunca kritik olacağını vurgulamıştı. Bununla birlikte, Rusya’nın kimseye tehdit oluşturmadığının da altını çizmişti.
Ayrıca Putin, Stratejik Saldırı Silahlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında belirlenen kısıtlamalara 5 Şubat’tan itibaren bir yıl süreyle uymaya hazır olduklarını açıklamıştı.
Oreshnik, vũ khí hiện đại Nga - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
DÜNYA
Lukaşenko: Rus Oreşnik füzesi sabit durmayacak, Belarus topraklarında devriye gezecek
Dün, 15:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала