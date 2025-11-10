https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/lukasenko-rus-oresnik-fuzesi-sabit-durmayacak-belarus-topraklarinda-devriye-gezecek--1100864958.html

Lukaşenko: Rus Oreşnik füzesi sabit durmayacak, Belarus topraklarında devriye gezecek

10.11.2025

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Aralık ayında Belarus topraklarında göreve başlayacak Rus Oreşnik füzesinin tek bir noktada sabit durmayacağını, ülke genelinde devriye gezeceğini ifade etti.Başkent Minsk'teki bir toplantıda Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik füzesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Lukaşenko, sistemin Aralık ayında göreve başlayacağını anımsatarak "Ayrıntıları açıklamayacağız. Bu mobil bir kompleks, asla tek bir yerde konuşlanmayacak. Belirli yerlerde devriye gezecek ve belirli bir noktadan bombardıman başlatabilecek" ifadelerini kullandı.Belarus'ta konuşlu bulunan taktik nükleer silahların Rusya'da bakımdan geçtiğini ve geri getirildiğini anlatan Lukaşenko, "Kaç tane, nerede veya nasıl olduklarını söylemiyoruz. Bu benim işim. Güvenli bir yerdeler. Hatta fazla bile söyledim; tekrar bakıma aldık, Rusya'ya götürdük, bakımını yaptık ve en gelişmiş taktik nükleer silahlar olarak geri getirdik. Tüm bunları açıklayamayız, hem halkımız hem de yabancılar için" diye konuştu.Geçen yıl kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik füze sisteminin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı. Putin, bu füze sisteminin Amerikan ve İngiliz silahlarının kullanımına karşılık olarak Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine yönelik saldırıda kullanıldığını belirtmişti.Lukaşenko, Aralık 2024'te Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısının ardından Rus mevkidaşı Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti. Putin, Oreşnik füzelerinin 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.31 Ekim'de Lukaşenko, Rusya'dan aldıkları Oreşnik hipersonik füzesinin Aralık ayında muharebe görevine başlayacağını söylemişti.

