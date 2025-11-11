Emmanuel Macron’un yeni uzay stratejisi: Fransa askeri uydu gücünü artırmayı planlıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/emmanuel-macronun-yeni-uzay-stratejisi-fransa-askeri-uydu-gucunu-artirmayi-planliyor-1100905887.html
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çarşamba günü yeni ulusal uzay stratejisini açıklayacağı duyuruldu. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Uzay artık barışçıl bir yer değil” ifadelerine yer verildi. Macron’un konuşmayı, ülkenin uzay merkezi olarak bilinen Toulouse şehrinde yapacağı belirtildi. Şehirde, Fransa Uzay Ajansı (CNES) ve Airbus gibi dev havacılık şirketleri bulunuyor. Aynı zamanda 500 askeri uzmanın uzay operasyonları üzerinde çalıştığı yeni bir merkezin açılacağı da bildirildi.Casus uydular, lazerler ve sinyal engelleyiciler Fransa’nın uzaydaki olası tehditlere karşı yeni savunma araçlarını güçlendirmek istediği aktarıldı. Bu araçlar arasında: Gözetleme yapan düşman uydularını kör edebilecek lazer sistemleri, sinyalleri bozarak etkisiz hale getirecek elektromanyetik karıştırıcılar, 'Küçük savaş uçakları gibi' hareket edebilen yakın uyarı devriye uyduları yer alıyor. Bu uyduların 2027'de devreye girmesinin planlandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, bazı ülkelerin Fransız uydularına çok yaklaşarak casusluk yaptığı, bazılarının ise “uyduları kör etme, bozma ya da yok etme kapasitesi geliştirdiği” ileri sürüldü.Uydular hedef alınırsa ne olur? Yetkililer, uzayda bir uydunun yok edilmesinin yalnızca askeri değil, küresel ve sivil sistemleri de felç edebileceği uyarısı yaptı. Çünkü internet, bankacılık, haberleşme, navigasyon, hava trafiği, hava tahminleri gibi sistemler doğrudan uydulara bağlı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un daha önce “Uydu ağları modern toplumların Aşil topuğudur. Saldırılar ülkeleri felç edebilir” dediği aktarıldı.Avrupa’da ortak uzay kalkanı hazırlıkları Avrupa Birliği’nin de uzay savunmasını öncelik haline getirdiği vurgulandı. AB Komisyonu’nun 2030’a kadar 800 milyar euro savunma yatırımı planladığı, bunun içinde Avrupa Uzay Kalkanı adında bir savunma projesinin olduğu, 2028-2034 bütçesinde uzay ve savunmaya 131 milyar euro ayrılmasının teklif edildiği bildirildi
