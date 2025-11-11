https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/elazigda-kaybolan-11-yasindaki-veyselin-cansiz-bedeni-bulundu-1100900652.html
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel'in cansız bedeni bulundu
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel'in cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T16:09+0300
2025-11-11T16:09+0300
2025-11-11T16:17+0300
türki̇ye
elazığ
çocuk
jandarma arama kurtarma (jak)
umke
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100901435_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e47cd56b4622d68e707c36d3c67e78b6.jpg
Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeni bulundu. 5 Kasım’da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/annesiyle-birlikte-kaybolmustu-kucuk-osman-olu-bulundu-1100888460.html
türki̇ye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100901435_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7bb9b579eb07bc8c8effb4256d7db611.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elazığ, çocuk, jandarma arama kurtarma (jak), umke
elazığ, çocuk, jandarma arama kurtarma (jak), umke
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel'in cansız bedeni bulundu
16:09 11.11.2025 (güncellendi: 16:17 11.11.2025)
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı.
Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeni bulundu.
5 Kasım’da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi.
Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.