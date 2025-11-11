Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/elazigda-kaybolan-11-yasindaki-veyselin-cansiz-bedeni-bulundu-1100900652.html
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel'in cansız bedeni bulundu
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel'in cansız bedeni bulundu
Sputnik Türkiye
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T16:09+0300
2025-11-11T16:17+0300
türki̇ye
elazığ
çocuk
jandarma arama kurtarma (jak)
umke
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100901435_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e47cd56b4622d68e707c36d3c67e78b6.jpg
Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeni bulundu. 5 Kasım’da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/annesiyle-birlikte-kaybolmustu-kucuk-osman-olu-bulundu-1100888460.html
türki̇ye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100901435_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7bb9b579eb07bc8c8effb4256d7db611.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elazığ, çocuk, jandarma arama kurtarma (jak), umke
elazığ, çocuk, jandarma arama kurtarma (jak), umke

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel'in cansız bedeni bulundu

16:09 11.11.2025 (güncellendi: 16:17 11.11.2025)
© AA / Suat ÖztürkElazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© AA / Suat Öztürk
Abone ol
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı.
Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedeni bulundu.
5 Kasım’da öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi.
Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.
Kastamonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
TÜRKİYE
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu
12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала