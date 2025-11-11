https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/disisleri-bakani-fidan-suriye-cumhurbaskani-ahmed-sara-ile-gorustu-1100879571.html
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.Öte yandan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi.
06:36 11.11.2025 (güncellendi: 06:41 11.11.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
Öte yandan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi.