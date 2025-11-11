Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/disisleri-bakani-fidan-suriye-cumhurbaskani-ahmed-sara-ile-gorustu-1100879571.html
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü 11.11.2025
2025-11-11T06:36+0300
2025-11-11T06:41+0300
dünya
hakan fidan
abd
ahmet şara
ahmed eş-şara
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100879635_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_a12cc3fec3cef3b3e22f93da8bce05a5.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.Öte yandan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/fidan-abdde-temaslarda-bulundu-pek-cok-yetkiliyle-gorustu-1100877784.html
suriye
hakan fidan, abd, ahmet şara, ahmed eş-şara, suriye
hakan fidan, abd, ahmet şara, ahmed eş-şara, suriye

Dışişleri Bakanı Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

06:36 11.11.2025 (güncellendi: 06:41 11.11.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© AA / Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti kapsamında Washington’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
Öte yandan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
Android APK
