Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.11.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Gece boyunca Sındırgı'da 04.54'te 4.1 büyüklüğünde ve 00.02'de 4.3 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Gece boyunca Sındırgı'da 04.54'te 4.1 büyüklüğünde ve 00.02'de 4.3 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana gelmişti.