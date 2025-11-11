https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/balikesir-sindirgida-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1100879360.html

Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

11.11.2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Gece boyunca Sındırgı'da 04.54'te 4.1 büyüklüğünde ve 00.02'de 4.3 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana gelmişti.

