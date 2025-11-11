Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile düşen askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
dünya
recep tayyip erdoğan
i̇rakli kobakhidze
gürcistan
kargo uçağı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti. Erdoğan, Kobakhidze'ye başsağlığı dileği ve destekleri için teşekkür etti.
recep tayyip erdoğan, i̇rakli kobakhidze, gürcistan, kargo uçağı
recep tayyip erdoğan, i̇rakli kobakhidze, gürcistan, kargo uçağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonda görüştü

20:59 11.11.2025 (güncellendi: 21:23 11.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile düşen askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti. Erdoğan, Kobakhidze'ye başsağlığı dileği ve destekleri için teşekkür etti.
