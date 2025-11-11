Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonda görüştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/cumhurbaskani-erdogan-gurcistan-basbakani-kobakhidze-ile-telefonda-gorustu-1100908619.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti. Erdoğan, Kobakhidze'ye başsağlığı dileği ve destekleri için teşekkür etti.
20:59 11.11.2025 (güncellendi: 21:23 11.11.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti. Erdoğan, Kobakhidze'ye başsağlığı dileği ve destekleri için teşekkür etti.