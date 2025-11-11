https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/cilt-kanserinin-beklenmedik-bir-kaynagi-kesfedildi-1100888242.html

Cilt kanserinin beklenmedik bir kaynağı keşfedildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, en yaygın kanser türlerinden biri olan cilt kanserinin yeni bir kaynağını ortaya çıkardı. Buna göre insan papilloma virüsünün (HPV) daha önce... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ü (NIAID) araştırmacıları, “beta-HPV” olarak bilinen virüsün, bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde hücrelerin DNA’sına yerleşerek kanseri tetikleyebildiğini tespit etti.Bu yeni sonuçlar, alnındaki 'kutanoz skuamiz hücreli karsinom' (kSCC) nedeniyle tıbbi yardım arayan 34 yaşındaki bir kadın üzerinde yapılan bir çalışmadan elde edildi. Kadının tümörleri, immünoterapi ve ameliyatlardan sonra bile tekrar tekrar büyüyordu.Detaylı yapılan genetik analiz sonucunda Beta-HPV aslında kadının tümörünün DNA'sına entegre olduğu ve burada kanserin gelişmesine yardımcı olan viral proteinler ürettiği belirlendi. Genç kadının ayrıca T hücrelerinin HPV'ye saldırmasını engelleyen kalıtsal bir bağışıklık sistemi bozukluğu tespit edildi. Bağışıklık sistemi zayıf olan kadın, ciltte ve ağızda siğiller de dahil olmak üzere HPV ile ilişkili diğer hastalıklar için de tedavi görüyordu.Kök hücre nakliHastalığının nedeni tespit edildikten sonra, hastaya işlevsiz T hücrelerini sağlıklı olanlarla değiştirmek için kemik iliği kök hücre nakli yapıldı. Bu sayede agresif cilt kanseri ve HPV kaynaklı diğer sorunlar ortadan kalktı ve üç yıllık takip süresince hiçbiri tekrarlamadı.ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NIAID) immünolog Andrea Lisco, "Bu durum, altta yatan bir bağışıklık kusuru olan ve bağışıklık sistemini hedef alan tedavilerden fayda görebilecek agresif kSCC formlarına sahip daha fazla insan olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

