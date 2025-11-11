https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bati-basini-ingiltere-tekne-saldirilari-nedeniyle-abd-ile-bazi-istihbarat-paylasimlarini-askiya-1100907950.html

Batı basını: İngiltere, tekne saldırıları nedeniyle ABD ile bazı istihbarat paylaşımlarını askıya aldı

Batı basını: İngiltere, tekne saldırıları nedeniyle ABD ile bazı istihbarat paylaşımlarını askıya aldı

Sputnik Türkiye

İngiltere, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenilen teknelerle ilgili istihbarat bilgisini artık ABD ile paylaşmıyor.

2025-11-11T19:58+0300

2025-11-11T19:58+0300

2025-11-11T19:58+0300

dünya

i̇ngiltere

abd

volker türk

karayipler

saldırı

venezüella

batı

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100867334_1:0:378:212_1920x0_80_0_0_53f88846082849b0ffa31576e882022c.png

Amerikan basınına konuşan kaynaklara göre, Londra yönetimi ABD ordusunun bu bilgilere dayanarak düzenlediği saldırıların yasa dışı olduğunu düşünüyor ve bu nedenle ‘suça ortak olmak’ istemiyor.İstihbarat paylaşımının askıya alınması ‘İngiltere’nin bu kararı, uzun yıllardır en yakın müttefiki olan ABD ile arasındaki istihbarat paylaşımında ciddi bir kırılma anlamına geliyor’ ve Latin Amerika çevresinde yürütülen ABD askeri operasyonlarının meşruiyetine dair artan kuşkuları gözler önüne seriyor.Karayipler’de yıllardır istihbarat sağlıyorlardıKaynakların kanala aktardığına göre, İngiltere yıllardır Karayipler’de bulunan kendi denizaşırı topraklarında konuşlu istihbarat birimleri aracılığıyla ABD’ye yardım ediyordu.Bu işbirliği kapsamında, 'uyuşturucu taşıdığı' iddia edilen tekneler tespit edilerek ABD Sahil Güvenliği’nin müdahalesine olanak sağlanıyordu. Bu istihbarat genellikle Florida’daki Ortak Kurumlar Arası Güney Görev Gücü adlı birimle paylaşılıyordu.Ancak, ABD’nin eylül ayında şüpheli teknelere ölümcül saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İngiltere’de endişeler arttı. İngiliz yetkililer, ABD’nin bu saldırılarda kendi istihbaratlarını hedef seçmek için kullanmasından kaygı duydu.‘Volker Türk’ün değerlendirmesine katılıyorlardı’Kaynaklar, ABD’nin düzenlediği ve 76 kişinin ölümüne yol açan bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. İngiltere’nin istihbarat paylaşımını durdurma kararı bir aydan fazla süredir yürürlükte.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de geçen ay yaptığı açıklamada bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve 'yargısız infaz' anlamına geldiğini söylemişti. Kaynaklara göre, İngiltere bu değerlendirmeye katılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kolombiya-abdnin-pasifik-okyanusu-aciklarinda-tekneye-duzenledigi-saldiriya-tepki-gosterdi-1100409340.html

i̇ngiltere

karayipler

venezüella

batı

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, abd, istihbarat paylaşımı, askıya alında, karayipler, abd saldırıları, son dakika, haberler