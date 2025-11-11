https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bassavcilik-chpnin-kapatilmasina-yonelik-bir-talep-soz-konusu-degildir-1100902865.html
Başsavcılık: CHP'nin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir
Başsavcılık: CHP'nin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, "Partinin kapatılmasına yönelik... 11.11.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, "Partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianame kapsamında Yargıtay'a da, "Anayasa'nın 69. maddesi kapsamında CHP'ye kapatma davası açılması" yönünde bildirimde bulunduğuna yönelik iddia gündeme getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CHP'nin kapatılmasına yönelik bir talep bulunmadığına yer verildi.
Açıklamanın ilgili bölümünde şunlar yer aldı:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu tespitleriyle adı geçen siyasi parti hakkında Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmuştur. Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."