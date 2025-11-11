Türkiye
Bakanlık markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası çıktı
Bakanlık markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Son yapılan testlerde çay markasında 'gıda boyası' tespit... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.Taklit ve tağşiş listesi güncellendiNumuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.Çayda gıda boyasıBakanlığın son güncellediği listede İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın marka Yaprak Siyah Çay'da ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka Filiz Siyah Çay'da gıda boyası tespit edildi.Macunda ilaçÖte yandan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Jetplus Maximum Performance marka macunda da ilaç etken maddesi bulundu.
türki̇ye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Son yapılan testlerde çay markasında 'gıda boyası' tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

Çayda gıda boyası

Bakanlığın son güncellediği listede İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın marka Yaprak Siyah Çay'da ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka Filiz Siyah Çay'da gıda boyası tespit edildi.

Macunda ilaç

Öte yandan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Jetplus Maximum Performance marka macunda da ilaç etken maddesi bulundu.
