https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/tarim-ve-orman-bakanligindan-yeni-ifsa-listesi-baklavada-boya-cikolatada-ilac-cikti-1099669025.html

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni ifşa listesi: Baklavada boya, çikolatada ilaç çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni ifşa listesi: Baklavada boya, çikolatada ilaç çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, yayımladığı son 'taklit ve tağşiş' listesiyle birçok firmayı... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T18:07+0300

2025-09-25T18:07+0300

2025-09-25T18:07+0300

türki̇ye

baklava

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

tarım ve orman bakanlığı

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094873941_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bf65f7f062454b3dc1a3b269a75b0983.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son 'taklit ve tağşiş' listesi kamuoyuyla paylaşıldı.Listede, Kocaeli’de üretim yapan Risay Ticaret Limited Şirketi’ne ait Alpha Everstrong Milk Ginseng Chocolate ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi. Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf firmasının fıstıklı special baklavasında ve Ankara Yenimahalle’de faaliyet gösteren Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta markasına ait fıstıklı sarı burma baklavada ise gıda boyası kullanıldığı belirlendi.Listede ayrıca İstanbul ve Konya’daki bazı işletmelerin süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıktı. Ankara Yenimahalle’deki MM Çiftlik markasının tereyağında koyun sütü bulunmadığı, birçok üründe ise ambalaj üzerinde belirtilenden düşük yağ oranı tespit edildi.Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan firmaların tek tek ifşa edilmeye devam edileceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/taklit-ve-tagsis-listesi-guncellendi-zayiflama-cayinda-ilac-sucukta-sakatat-cikti-1099067166.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

baklava, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü