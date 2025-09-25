Türkiye
CANLI | Putin: Rusya, dünyanın ilk kapalı döngülü nükleer enerji sistemini devreye alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni ifşa listesi: Baklavada boya, çikolatada ilaç çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni ifşa listesi: Baklavada boya, çikolatada ilaç çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, yayımladığı son 'taklit ve tağşiş' listesiyle birçok firmayı... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son 'taklit ve tağşiş' listesi kamuoyuyla paylaşıldı.Listede, Kocaeli’de üretim yapan Risay Ticaret Limited Şirketi’ne ait Alpha Everstrong Milk Ginseng Chocolate ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi. Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf firmasının fıstıklı special baklavasında ve Ankara Yenimahalle’de faaliyet gösteren Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta markasına ait fıstıklı sarı burma baklavada ise gıda boyası kullanıldığı belirlendi.Listede ayrıca İstanbul ve Konya’daki bazı işletmelerin süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıktı. Ankara Yenimahalle’deki MM Çiftlik markasının tereyağında koyun sütü bulunmadığı, birçok üründe ise ambalaj üzerinde belirtilenden düşük yağ oranı tespit edildi.Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan firmaların tek tek ifşa edilmeye devam edileceğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni ifşa listesi: Baklavada boya, çikolatada ilaç çıktı

18:07 25.09.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, yayımladığı son 'taklit ve tağşiş' listesiyle birçok firmayı kamuoyuna açıkladı. Listede baklavada gıda boyası tespit edilirken, çikolatada ilaç bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son 'taklit ve tağşiş' listesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Listede, Kocaeli’de üretim yapan Risay Ticaret Limited Şirketi’ne ait Alpha Everstrong Milk Ginseng Chocolate ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi. Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf firmasının fıstıklı special baklavasında ve Ankara Yenimahalle’de faaliyet gösteren Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta markasına ait fıstıklı sarı burma baklavada ise gıda boyası kullanıldığı belirlendi.
Listede ayrıca İstanbul ve Konya’daki bazı işletmelerin süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıktı. Ankara Yenimahalle’deki MM Çiftlik markasının tereyağında koyun sütü bulunmadığı, birçok üründe ise ambalaj üzerinde belirtilenden düşük yağ oranı tespit edildi.
Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan firmaların tek tek ifşa edilmeye devam edileceğini duyurdu.
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
