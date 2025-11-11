https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bakan-kurum-acikladi-500-bin-sosyal-konut-projesine-ilk-gun-kac-kisi-basvurdu-1100884774.html

Bakan Kurum açıkladı: 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün kaç kişi başvurdu?

Bakan Kurum açıkladı: 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün kaç kişi başvurdu?

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişi başvurdu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T10:29+0300

2025-11-11T10:29+0300

2025-11-11T10:29+0300

türki̇ye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

murat kurum

konut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551031_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_1a405bc14f6e3c2da4b5aed1fc4ae19c.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" için ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu duyurdu. Sosyal medyasından duyurduSosyal medyasından açıklama yapan Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, projenin ilk gününde toplam 936 bin 159 vatandaş başvuruda bulundu. Bu büyük başvuru sayısının, Türk halkının ev sahibi olma isteğini ve devlet desteğine olan güvenini gösterdiğini belirten Bakan Kurum, "Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/basvurular-bugun-basladi-500-bin-sosyal-konut-icin-nasil-basvurulur-1100853763.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, konut