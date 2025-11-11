https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bakan-kurum-acikladi-500-bin-sosyal-konut-projesine-ilk-gun-kac-kisi-basvurdu-1100884774.html
Bakan Kurum açıkladı: 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum açıkladı: 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün kaç kişi başvurdu?
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişi başvurdu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T10:29+0300
2025-11-11T10:29+0300
2025-11-11T10:29+0300
türki̇ye
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum
konut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551031_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_1a405bc14f6e3c2da4b5aed1fc4ae19c.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" için ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu duyurdu. Sosyal medyasından duyurduSosyal medyasından açıklama yapan Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, projenin ilk gününde toplam 936 bin 159 vatandaş başvuruda bulundu. Bu büyük başvuru sayısının, Türk halkının ev sahibi olma isteğini ve devlet desteğine olan güvenini gösterdiğini belirten Bakan Kurum, "Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/basvurular-bugun-basladi-500-bin-sosyal-konut-icin-nasil-basvurulur-1100853763.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551031_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_abc1a9e34bf8735df5f6d2d38de881e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, konut
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, konut
Bakan Kurum açıkladı: 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün kaç kişi başvurdu?
Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişi başvurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" için ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu duyurdu.
Sosyal medyasından duyurdu
Sosyal medyasından açıklama yapan Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, projenin ilk gününde toplam 936 bin 159 vatandaş başvuruda bulundu. Bu büyük başvuru sayısının, Türk halkının ev sahibi olma isteğini ve devlet desteğine olan güvenini gösterdiğini belirten Bakan Kurum, "Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.