Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/bakan-kurum-acikladi-500-bin-sosyal-konut-projesine-ilk-gun-kac-kisi-basvurdu-1100884774.html
Bakan Kurum açıkladı: 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün kaç kişi başvurdu?
Bakan Kurum açıkladı: 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün kaç kişi başvurdu?
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişi başvurdu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T10:29+0300
2025-11-11T10:29+0300
türki̇ye
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum
konut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551031_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_1a405bc14f6e3c2da4b5aed1fc4ae19c.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" için ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu duyurdu. Sosyal medyasından duyurduSosyal medyasından açıklama yapan Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, projenin ilk gününde toplam 936 bin 159 vatandaş başvuruda bulundu. Bu büyük başvuru sayısının, Türk halkının ev sahibi olma isteğini ve devlet desteğine olan güvenini gösterdiğini belirten Bakan Kurum, "Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/basvurular-bugun-basladi-500-bin-sosyal-konut-icin-nasil-basvurulur-1100853763.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551031_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_abc1a9e34bf8735df5f6d2d38de881e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, konut
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, konut

Bakan Kurum açıkladı: 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün kaç kişi başvurdu?

10:29 11.11.2025
© ÇŞİDBTOKİ EVLERİ
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
© ÇŞİDB
Abone ol
Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişi başvurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan "Yüzyılın Konut Projesi" için ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu duyurdu.

Sosyal medyasından duyurdu

Sosyal medyasından açıklama yapan Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, projenin ilk gününde toplam 936 bin 159 vatandaş başvuruda bulundu. Bu büyük başvuru sayısının, Türk halkının ev sahibi olma isteğini ve devlet desteğine olan güvenini gösterdiğini belirten Bakan Kurum, "Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
EKONOMİ
Başvurular bugün başladı: 500 bin sosyal konut için nasıl başvurulur?
Dün, 08:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала