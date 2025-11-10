https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/basvurular-bugun-basladi-500-bin-sosyal-konut-icin-nasil-basvurulur-1100853763.html

Başvurular bugün başladı: 500 bin sosyal konut için nasıl başvurulur?

Başvurular bugün başladı: 500 bin sosyal konut için nasıl başvurulur?

Sputnik Türkiye

81 ilde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular bugün başladı. 500 bin sosyal konut inşa edilecek dev projeye kapsamında, başvurular... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T08:31+0300

2025-11-10T08:31+0300

2025-11-10T08:31+0300

ekonomi̇

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

ziraat bankası

toki̇

500 bin sosyal konut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104071/52/1040715266_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4d8f066cad31da9ec75be1c562a43a8.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında 500 bin sosyal konutun yapılacağını duyurdu.Proje, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak. “Ev Sahibi Türkiye” başlıyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular pazartesi günü başlıyor” ifadelerini kullandı.Kurum, projenin, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için tasarlandığını belirtti.Başvurular;e-Devlet başvurularında kimlik sırasına göre sistemYoğunluk yaşanmaması amacıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular belirli bir takvime göre alınacak.Banka şubelerinde yapılan başvurularda kimlik numarasına göre bir sınırlama uygulanmayacak.Şehit aileleri ve gazilerden ücret alınmayacakŞehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri projeye başvuru bedeli ödemeden yalnızca banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/500-bin-sosyal-konutun-illere-gore-dagilimi-aciklandi-1100545673.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

500 bin sosyal konut projesi, sosyal konut başvuruları, sosyal konut başvuru tarihi, sosyal konut kimler başvurabilir, uygun fiyatlı konut başvurusu, 500 bin konut projesi detayları