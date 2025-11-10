Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Başvurular bugün başladı: 500 bin sosyal konut için nasıl başvurulur?
Başvurular bugün başladı: 500 bin sosyal konut için nasıl başvurulur?
Sputnik Türkiye
81 ilde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular bugün başladı. 500 bin sosyal konut inşa edilecek dev projeye kapsamında, başvurular... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
ziraat bankası
toki̇
500 bin sosyal konut
Başvurular bugün başladı: 500 bin sosyal konut için nasıl başvurulur?

08:31 10.11.2025
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
© AA
Abone ol
81 ilde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular bugün başladı. 500 bin sosyal konut inşa edilecek dev projeye kapsamında, başvurular e-Devlet veya yetkili banka şubeleri üzerinden yapılabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında 500 bin sosyal konutun yapılacağını duyurdu.
Proje, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak.

“Ev Sahibi Türkiye” başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular pazartesi günü başlıyor” ifadelerini kullandı.
Kurum, projenin, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için tasarlandığını belirtti.
Başvurular;
e-Devlet,
Ziraat Bankası,
Halkbank ve
Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

e-Devlet başvurularında kimlik sırasına göre sistem

Yoğunluk yaşanmaması amacıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular belirli bir takvime göre alınacak.
10 Kasım: T.C. kimlik numarası sonu “0”
11 Kasım: “2”
12 Kasım: “4”
13 Kasım: “6”
14 Kasım: “8” olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.
15 Kasım’dan itibaren ise kimlik numarası sınırlaması olmadan herkes başvuru yapabilecek.
Banka şubelerinde yapılan başvurularda kimlik numarasına göre bir sınırlama uygulanmayacak.

Şehit aileleri ve gazilerden ücret alınmayacak

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri projeye başvuru bedeli ödemeden yalnızca banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.
e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.
