Başvurular bugün başladı: 500 bin sosyal konut için nasıl başvurulur?
81 ilde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular bugün başladı. 500 bin sosyal konut inşa edilecek dev projeye kapsamında, başvurular... 10.11.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
ziraat bankası
toki̇
500 bin sosyal konut
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında 500 bin sosyal konutun yapılacağını duyurdu.Proje, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak. “Ev Sahibi Türkiye” başlıyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular pazartesi günü başlıyor” ifadelerini kullandı.Kurum, projenin, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için tasarlandığını belirtti.Başvurular;e-Devlet başvurularında kimlik sırasına göre sistemYoğunluk yaşanmaması amacıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular belirli bir takvime göre alınacak.Banka şubelerinde yapılan başvurularda kimlik numarasına göre bir sınırlama uygulanmayacak.Şehit aileleri ve gazilerden ücret alınmayacakŞehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri projeye başvuru bedeli ödemeden yalnızca banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında 500 bin sosyal konutun yapılacağını duyurdu.
Proje, “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak.
“Ev Sahibi Türkiye” başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular pazartesi günü başlıyor
” ifadelerini kullandı.
Kurum, projenin, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi
için tasarlandığını belirtti.
Emlak Katılım Bankası
şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.
e-Devlet başvurularında kimlik sırasına göre sistem
Yoğunluk yaşanmaması amacıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular belirli bir takvime göre alınacak.
10 Kasım:
T.C. kimlik numarası sonu “0”
14 Kasım:
“8” olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.15 Kasım’dan itibaren
ise kimlik numarası sınırlaması olmadan herkes başvuru yapabilecek.
Banka
şubelerinde yapılan başvurularda kimlik numarasına göre bir sınırlama uygulanmayacak.
Şehit aileleri ve gazilerden ücret alınmayacak
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri projeye başvuru bedeli ödemeden yalnızca banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.
e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta
, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.