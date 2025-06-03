https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kahve-icen-kadinlara-iyi-haber-gunde-1-3-fincan-kahve-saglikli-yaslanmayi-sagliyor-1096766857.html
Kahve içen kadınlara iyi haber: Günde 1-3 fincan kahve sağlıklı yaşlanmayı sağlıyor
Kahve içen kadınlara iyi haber: Günde 1-3 fincan kahve sağlıklı yaşlanmayı sağlıyor
Sputnik Türkiye
Kahve ile sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya göre, günde 1-3 fincan kahve içen kadınlar daha sağlıklı yaşlanıyor. 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T15:33+0300
2025-06-03T15:33+0300
2025-06-03T15:33+0300
yaşam
kahve
kafein
sağlıklı yaşlanmak
sağlıklı yaşam
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Amerikan Beslenme Birliği tarafından yapılan çalışma, kahve ile sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Buna göre, günde 1-3 fincan arası kahve içen 50'li yaşlardaki kadınların içmeyenlere oranla kronik hastalıklara yakalanma riski düşük. Kadınlarda daha sağlıklı yaşlanmayı sağlıyorNTV'nin haberine göre, 47 bin kadının verilerinin incelendiği araştırmada, günde bir ila üç fincan arası kahve içen 50'li yaşlarındaki kadınların içmeyenlere oranla kronik hastalıklara yakalanma riskinin düştüğünü gösteriyor. Ayrıca bilişsel, fiziksel ve akıl sağlığı açısından kahve içen kadınların içmeyenlere oranla daha sağlıklı yaşlandığına dikkat çekiyor.Kafeinsiz kahve içenlere kötü haberAraştırmacılar bu etkilerin kafeinli kahvelerde bulunduğunu, kafeinsiz kahvelerin bu etkileri sağlamadığını belirtti. Yine içeriğinde kafein bulunan gazlı içecekler de aynı etkiyi sağlamıyor. Kahve tüketirken dikkat Çalışmayla ilgili olarak araştırmacıların dikkat çektiği noktalar da var. Buna göre, kahve içmenin yanı sıra yaşam tarzı, bulunulan ülke ve diğer beslenme alışkanlıkların da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kahve tüketimine özellikle yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, anksiyete ve uyku bozukluğu gibi rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/unlu-cips-markasinda-kanser-yapici-madde-tespit-edildi-akrilamid-nedir-1096735105.html
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kahve, kafein, sağlıklı yaşlanmak , sağlıklı yaşam
kahve, kafein, sağlıklı yaşlanmak , sağlıklı yaşam
Kahve içen kadınlara iyi haber: Günde 1-3 fincan kahve sağlıklı yaşlanmayı sağlıyor
Kahve ile sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya göre, günde 1-3 fincan kahve içen kadınlar daha sağlıklı yaşlanıyor.
Amerikan Beslenme Birliği tarafından yapılan çalışma, kahve ile sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Buna göre, günde 1-3 fincan arası kahve içen 50'li yaşlardaki kadınların içmeyenlere oranla kronik hastalıklara yakalanma riski düşük.
Kadınlarda daha sağlıklı yaşlanmayı sağlıyor
NTV'nin haberine göre, 47 bin kadının verilerinin incelendiği araştırmada, günde bir ila üç fincan arası kahve içen 50'li yaşlarındaki kadınların içmeyenlere oranla kronik hastalıklara yakalanma riskinin düştüğünü gösteriyor. Ayrıca bilişsel, fiziksel ve akıl sağlığı açısından kahve içen kadınların içmeyenlere oranla daha sağlıklı yaşlandığına dikkat çekiyor.
Kafeinsiz kahve içenlere kötü haber
Araştırmacılar bu etkilerin kafeinli kahvelerde bulunduğunu, kafeinsiz kahvelerin bu etkileri sağlamadığını belirtti. Yine içeriğinde kafein bulunan gazlı içecekler de aynı etkiyi sağlamıyor.
Çalışmayla ilgili olarak araştırmacıların dikkat çektiği noktalar da var. Buna göre, kahve içmenin yanı sıra yaşam tarzı, bulunulan ülke ve diğer beslenme alışkanlıkların da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kahve tüketimine özellikle yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, anksiyete ve uyku bozukluğu gibi rahatsızlıkları olanların dikkat etmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.